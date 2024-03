Inzaghi pronto a portare la cena alla sua Inter per ‘il gol da terzo a terzo’: lo aveva promesso Simone Inzaghi è pronto a portare la cena la sua Inter per ‘il gol da terzo a terzo’, rete di Bisseck su assist di Bastoni, arrivato contro il Bologna: lo aveva promesso prima di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Una cena per il gol da terzo a terzo? Più di una". Così Simone Inzaghi ha risposto alla domanda durante l'intervista di DAZN dopo la partita vinta dall'Inter a Bologna. L'allenatore nerazzurro ha commentato così la domanda fatta in merito al modo in cui è arrivato il gol che ha deciso la partita: "Certo dovremo trovare il tempo. Difficile trovare un giorno per una cena ma troveremo il tempo. Questi ragazzi mi stanno dando grandi soddisfazioni".

La capolista ha vinto ancora in questo 2024 e seppur con sofferenza ha portato via i 3 punti dal Dall'Ara grazie al gol di Yann Bisseck: il difensore tedesco ha infilato la palla in rete di testa su cross di Bastoni. Due difensori che costruiscono l'azione del gol della vittoria. Davvero notevole.

Una situazione di gioco su cui si è soffermato il tecnico della capolista: "Un gol da terzo a terzo è una soddisfazione incredibile per me e il mio staff. Una volta si parlava di fare gol da quinto a quinto ma da terzo a terzo…".

Non è la prima volta che si parla di questo con Simone Inzaghi. Dopo la partita contro l'Udinese dello scorso 9 dicembre Marco Parolo, suo ex calciatore alla Lazio, gli disse: "Alla Lazio hai offerto una cena al primo gol da quinto a quinto. All'Inter che vuoi fare, gol da terzo a terzo per quanto li fai giocare offensivi?". Inzaghi rispose così: "Dovrei offrire più di una cena a questi ragazzi. Da terzo a terzo è un po' dura ma da terzo a quinto si può fare. Palla di Bisseck e gol di Dimarco si può fare".

Simone Inzaghi ha tantissimi motivi per sorridere al termine di Bologna-Inter: "Siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno dell'Inter con una vittoria per noi importantissima. Nel primo tempo abbiamo meritato il vantaggio, nel secondo abbiamo invece sofferto un po' più del dovuto. Un po' per stanchezza e un po' per il pensiero della partita di mercoledì (contro l'Atletico)".