Invasione di campo, fumogeni e bombe carta: accade di tutto durante Cassino-Savoia

Caos totale nella partita dell'ottava giornata del campionato di Serie D tra Cassino e Savoia (valida per il Girone G). Sul finire del primo tempo un gruppetto di tifosi della squadra campana ha fatto invasione di campo lanciando anche dei fumogeni contro i tifosi della squadra di casa. La polizia, in assetto antisommossa, è stata costretta a intervenire per allontanare dal campo i facinorosi. Dopo il match due tifosi del Cassino sono finiti in ospedale, uno dei due sarebbe stato colpito alla testa da una mazza da baseball. L'incontro è stato sospeso per oltre venti minuti. Il Cassino si è imposto per 3-1.

Invasione di campo in Cassino-Savoia

Allo Stadio Salveti di Cassino è accaduto di tutto durante l'incontro tra la squadra di casa e il Savoia – squadra di Torre Annunziata. Nel corso del primo tempo l'incontro è stato sospeso a causa di un malore accusato da un supporter del Cassino. Attimi di paura, match sospeso per sette minuti, ma tutto si è risolto senza conseguenze. Poi a cavallo dei due tempi è accaduto qualcosa di davvero molto grave. Perché c'è stata l'invasione di campo da parte di un nutrito gruppo di tifosi del Savoia, che hanno costretto le forze dell'ordine all'intervento.

Due tifosi feriti al termine della partita

Quel manipolo di tifosi si è diretto verso il settore occupato dal tifo della squadra di casa, ma non c'è stato alcun contatto. Quei tifosi hanno lanciato in campo anche fumogeni e bombe carta. La polizia è dovuta intervenire e dopo una ventina di minuti è tornata la calma con le squadre che hanno poi ripreso il campo. Al termine della partita due tifosi della squadra di casa sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica. Uno dei due sarebbe stato colpito alla testa con una mazza dabaseball. Il Cassino si è imposto per 3-1 ed è balzato al comando del raggruppamento.