Battendo il Sassuolo per 2-1 nel recupero della 28a Giornata l'Inter si è cucita un pezzo di scudetto addosso. Il vantaggio dei nerazzurri adesso è di 11 punti sul Milan secondo e 12 sulla Juventus terza. A Lukaku e compagni servono sedici punti nelle prossime partite per chiudere i giochi (con cinque vittorie e un pareggio lo scudetto è aritmeticamente assegnato). Iniziato con qualche passo falso il campionato dell'Inter è diventato una meravigliosa cavalcata. Il gioco non sarà spettacolare, ma ciò che conta è vincere il titolo, che manca dalla stagione del triplete, e sono passati già undici anni. La squadra di Conte intanto ha stabilito un primato. Perché l'Inter ha vinto tutte e dieci le partite disputate nel girone di ritorno. Nell'era dei tre punti mai nessuno ci era riuscito.

10 vittorie su 10 nel girone di ritorno

Ogni atleta spera di vincere sempre, ma forse nelle migliori previsioni nemmeno Conte e i suoi calciatori pensavano di vincere tutte le partite disputate nel girone di ritorno. Un percorso netto iniziato a fine gennaio con il Benevento e proseguito battendo a domicilio la Fiorentina, poi il 3-1 alla Lazio e il derby vinto nettamente con il Milan, in quelle due partite si è visto lo strapotere fisico di Lukakuche in Italia ha fatto un grande salto di qualità.

Poi a San Siro è stato battuto il Genoa, successo in casa del Parma, prima dell'1-0 con l'Atalanta, una partita che ha suggellato il percorso dell'Inter di Conte che non è spettacolare ma ha carattere da vendere e una grande organizzazione di gioco. Lukaku e Lautaro hanno steso il Toro (2-1), poi nel sabato di Pasqua il 20° gol in campionato del belgaha deciso la partita di Bologna e nel recupero con il Sassuolo ancora Lukaku e Lautaro decisivi. E domenica c'è Inter-Cagliari per allungare la striscia positiva e per avvicinarsi, sardi permettendo, allo scudetto numero 19.