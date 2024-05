video suggerito

Inter sulle tracce dello sponsor inadempiente, ma Digitalbits non si trova: non ha una sede legale L’ingiunzione di pagamento dell’Inter a Digitalbits non è andata a buon fine: la società che gestiva il vecchio sponsor è sparita, non si trova la sede legale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nessuno riesce a trovare Digitalbits: l'Inter si è messa sulle tracce dello sponsor insolvente che due stagioni fa era scomparso dalle magliette della società per non aver pagato i premi pattuiti, ma con grande sorpresa non ha trovato nessuno. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs, senza però grandi risultati.

Che fine avrà fatto? Come riportato da Repubblica, nella relazione trimestrale del 31 marzo di Inter Media and Communication si legge che "il tentativo di notificare l’ingiunzione alla sede legale della controparte in Wyoming è risultato infruttuoso". In poche parole, la società statunitense non esiste e non si può rintracciare.

Digitalbits sembra scomparsa nel nulla

È un caso strano, eppure nessuno riesce a risalire alla società che non sembra più avere una sede legale rintracciabile. L'Inter ha deciso di depositare presso il Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo contro Zytara Labs per riavere le somme ancora in sospeso, basandosi sull'accordo firmato per la stagione scorsa che non è mai stato rispettato.

La volontà dei nerazzurri quinti è quella di riavere le quote promesse e mai incassate, ma la missione sembra più complicata del previsto dato che nessuno riesce a mettersi sulle tracce della società sparita completamente nel nulla.

Cosa è successo tra Inter e Digitalbits

Nella stagione 2022/23 lo sponsor era comparso per la prima volta sul petto dei giocatori dell'Inter, scomparendo però verso la fine del campionato. Digitalbits infatti non aveva rispettato l'accordo di sponsorizzazione lasciando in sospeso alcune somme (compresi i bonus) per un valore di oltre 30 milioni di euro, con qualche arretrato che si riferiva all'anno precedente.

Una mancanza molto grave per le finanze nerazzurre, tanto da portare la società a giocare per un periodo con una maglia priva di sponsor, salvo poi ripresentarsi nel novembre 2023 con Paramount+, marchio che ancora oggi è presente su tutte le magliette.