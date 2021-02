Nessun calciatore positivo al Covid-19 nell'Inter: Antonio Conte potrà contare su tutti i suoi uomini per il match di campionato contro il Genoa in programma oggi alle 15:00 a San Siro. Dopo le positività di alcuni membri dello staff, tra cui anche gli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, anche gli ultimi tamponi effettuati sul gruppo squadra nerazzurro in vista della sfida odierna contro il Grifone hanno dato tutti esito negativo.

Tutta la rosa, dunque, sarà a disposizione di Conte per la gara contro i liguri nella quale il club meneghino andrà alla ricerca di un successo che gli consentirebbe di allungare momentaneamente in vetta alla classifica sui cugini del Milan che questa sera saranno impegnati nel big match dell'Olimpico contro la Roma.

A destare preoccupazione su possibili nuovi contagi in squadra era stato il fatto che appena due giorni fa l’Inter aveva reso noti i casi di positività al Covid-19 dell'amministratore delegato Sport Giuseppe Marotta, del direttore sportivo Piero Ausilio, dell'amministratore delegato Corporate Alessandro Antonello, del legale del club, l’avvocato Angelo Capellini, e di un altro membro dello staff tecnico di Antonio Conte. Per questo, nel rispetto del protocollo della Figc, i giocatori erano stati posti in isolamento al di fuori delle ore di attività sportiva, con la possibilità di scegliere se dormire a casa propria o nel centro d'allenamento nerazzurro della Pinetina, prima di sottoporsi all'ultimo giro di tamponi in vista del match di oggi. Ultimo giro di test che per fortuna del club meneghino non ha evidenziato ulteriori positività al Covid-19.