Gonzalo e Federico Higuain insieme all'Inter Miami di Beckham. Un sogno che diventa realtà per il Pipita e suo fratello, con quest'ultimo che ha sempre desiderato di giocare un giorno con l'ormai ex attaccante della Juventus. Il trasferimento dell'attaccante argentino dai bianconeri al club di David Beckham, è stata la vera e proprio molla che ha scaturito poi il trasferimento dello stesso Federico. Quest'ultimo gioca nella MLS da tempo. Nel 2012 era approdato al Columbus Crew prima di passare al DC United dopo 8 stagioni.

L'Inter Miami l'ha prelevato per 50mila dollari affinché i due fratelli potessero coronare un sogno. I due infatti avevano giocato insieme soltanto un anno al River Plate nella stagione 2006/07. "Il mio sogno è giocare di nuovo con mio fratello" dichiarò Federico Higuain in un'intervista di qualche tempo fa, specificando come Gonzalo non avesse alcun bisogno di essere difeso dopo le ultime prestazioni negative tra Juventus e Milan. I suoi numeri parlavano chiaro. Ma ora è tutto diverso, Federico e Gonzalo insieme in MLS.

I fratelli Higuain insieme nell'Inter Miami di Beckham

"L'Inter Miami annuncia che ha acquistato l'esperto centrocampista offensivo Federico Higuain in una trade col DC United. In cambio, l'Inter Miami gira 50 mila dollari per General Allocation Money per il 2021". Questo il comunicato con cui l'Inter Miami ha annunciato l'acquisto del centrocampista classe 1984, Federico Higuain.

“Abbiamo letto le voci di Gonzalo alla DC – ha espresso Federico in un'intervista a Cultura del Gol – sarebbe fantastico se venisse. Se deve succedere, accadrà". Poi invece le parti si sono invertite con Gonzalo all'Inter Miami e Federico che l'ha raggiunto nel club di David Beckham. Adesso l'Inter Miami non attende altro che vedere un gol del Pipita frutto di un assist di Federico per un'unione di famiglia ritrovata dopo tanti, troppi anni.