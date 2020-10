Antonio Conte potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una vera e propria emergenza in vista del derby che attende l'Inter alla ripresa del campionato. In vista della sfida contro il Milan in programma il 17 ottobre la squadra nerazzurra rischia seriamente di avere problemi di formazione, soprattutto in difesa dove Skriniar e Bastoni sono stati messi fuori gioco dal Covid. Da valutare anche le condizioni dei nazionali e in particolare dei sudamericani alle prese con il ritorno a Milano dopo una lunga trasferta.

Inter in emergenza per il derby, guai in difesa dopo la positività al Covid di Bastoni e Skriniar

In vista della stracittadina, il primo problema per Conte è rappresentato dalla difesa. L'Inter dovrà molto probabilmente fare i conti con l'assenza dei due centrali Skriniar e Bastoni, risultati positivi al Coronavirus nelle scorse ore. La quarantena di due settimane sembra compromettere la loro presenza nel derby, per una difesa nerazzurra dunque che potrà fare affidamento solo su due centrali di ruolo ovvero de Vrij e Ranocchia, con il primo reduce dagli impegni con le nazionali (ha già giocato 45′ contro il Messico). Al fianco dell'olandese potrebbero giocare D'Ambrosio e Kolarov anche loro reduci dalle rispettive parentesi con Italia e Serbia. Un'altra carta da sfruttare potrebbe essere quella legata a Darmian, ultimo arrivato.

Conte in ansia per i nazionali in vista del Milan

Antonio Conte ovviamente incrocia le dita anche per gli altri giocatori (in totale sono 16) che in questi giorni hanno lasciato Milano per prendere parte ai match delle proprie nazionali. Oltre a Barella, Sensi, Pinamonti (con l'Under 21) Brozovic, Perisic, Lukaku, Eriksen (andato a segno nell'amichevole tra Danimarca e Far Oer) e Hakimi, occhi puntati sui sudamericani, alle prese con una lunga trasferta e con partite valide per le qualificazioni Mondiali. La speranza è che sia Lautaro Martinez (con l'Argentina giocherà contro Ecuador e Bolivia) e sia Alexis Sanchez e Arturo Vidal (con il Cile contro Uruguay e Colombia) non tornino eccessivamente provati, o peggio infortunati. L'Inter vuole puntare su tutti i suoi big in vista del secondo scontro diretto consecutivo, contro il Milan.