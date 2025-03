video suggerito

Inter in emergenza in Champions, Inzaghi si affida a tre giovanissimi: chi sono Aidoo, Motta e Quieto Per la partita di Champions League contro il Feyenoord l’Inter convoca tre 2005 della Primavera: Inzaghi chiama a rapporto Motta, Aidoo e Quieto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter dovrà fare i conti con un calendario pieno di impegni e l'infermeria che al momento rappresenta un grande problema. Per la partita di Champions League contro il Feyenoord le scelte di Simone Inzaghi sono quasi obbligate a causa degli infortuni che tormentano la squadra da tempo e per questo per arricchire la sua panchina la scelta è stata quella di puntare su tre giovani promesse. Ci sono tre 2005 all'interno del gruppo che ieri è arrivato nei Paesi Bassi: tra i convocati spuntano i nomi di Matteo Motta, Daniele Quieto e Mike Aidoo, pilastri della Primavera che potranno sognare la loro prima grande notte europea.

Le possibilità di scendere in campo anche da subentrati sono pochissimi, ma i tre giovanissimi vivranno la prima trasferta in Champions League dopo aver fatto benissimo con la squadra guidata da Andrea Zanchetta che affronterà il Bayern Monaco in Youth League senza le sue stelline. Soltanto Motta ha già compiuto 20 anni, ma in realtà l'unico ad aver debuttato tra i grandi è Aidoo che ha preso il posto di Darmian negli ultimi minuti della partita di Coppa Italia contro l'Udinese a San Siro.

Chi sono Aidoo, Motta e Quieto, i 2005 convocati da Inzaghi

La loro data di nascita spicca su tutti tra i convocati, ma l'ottimo lavoro portato avanti nella Primavera gli ha permesso di strappare una convocazione in questa situazione di piena emergenza. Inzaghi punta su di loro per avere qualche nome in più in panchina, ma il realtà i piani di testarli in prima squadra c'erano tutti. Aidoo ha già giocato qualche minuto nell'Inter in Coppa Italia, spesso si allena con i grandi ed è già stato convocato per qualche partita di Champions e campionato, compreso l'ultimo big match contro il Napoli, come sostituto di Dumfries.

Daniele Quieto durante l'amichevole Inter-Las Palmas

Per sopperire invece alla mancanza di esterni sinistri Inzaghi ha chiamato agli ordini anche Motta, un piccolo Dimarco che ha sempre vestito i colori nerazzurri e che appena un anno fa ha firmato il suo primo contratto fra i professionisti. Lui e Aidoo sono i rinforzi per le fasce, mentre Quieto ha vocazione prettamente offensiva: è un 10 ed è nel giro della nazionale giovanile venezuelana, Pese d'origine di sua madre. Anche lui è già stato utilizzato da Inzaghi in qualche amichevole durante il precampionato, ma attende ancora di fare il suo debutto con l'Inter.