La vittoria contro il Torino e la contemporanea sconfitta del Milan con Napoli hanno permesso all'Inter di portarsi a nove punti di vantaggio sui rossoneri (più immediati inseguitori) e mantenere la Juventus, che deve però ancora recuperare il match contro i partenopei, a -10. In questo momento, con 11 turni ancora da disputare, la formazione di Antonio Conte sembra dunque aver fatto un passo importante verso lo Scudetto. Le otto vittorie consecutive ottenute nell'ultimo periodo hanno di fatto avvicinato i meneghini al titolo che manca dal 2010. Titolo che potrebbe essere centrato matematicamente già molto prima della fine della Serie A 2020/2021.

Secondo le proiezioni, tenendo conto dell'ampio vantaggio dei nerazzurri, della media punti fin qui messa in cascina nel torneo da Lukaku e compagni (2,4 punti a partita) e quella delle inseguitrici (al momento con 2,11 punti per match è la Juventus ad avere la media punti più alta tra le rivali per lo Scudetto), la certezza matematica per la conquista del titolo per l'Inter potrebbe arrivare tra la 34ª (Crotone-Inter nel week end del 2 maggio) e la 35ª giornata (Inter-Sampdoria nel fine settimana del 9 maggio).

Ma, considerando che negli ultimi mesi l'Inter ha impennato la sua media punti a partita e che da qui a maggio ha un calendario più "facile" rispetto a quello delle avversarie, l'aritmetica potrebbe arrivare persino prima. Gli uomini di Antonio Conte infatti nei prossimi due turni affronteranno Sassuolo e Bologna (squadre che sembrano aver già raggiunto il proprio obiettivo stagionale), poi ospiteranno a San Siro il Cagliari in lotta per la salvezza. In seguito saranno di scena sul campo del Napoli per quello che da qui a metà maggio è l'unico scontro con una delle prime sette della classifica. Bisognerà arrivare al 12 maggio infatti per vedere un altro match di cartello con protagonisti i nerazzurri (Inter-Roma alla 36ª giornata e Juventus-Inter alla 37ª), prima avversari dell'attuale capolista della Serie A saranno infatti Spezia, Verona, Crotone e Sampdoria.

Nello stesso periodo la Juventus dovrà invece affrontare il derby in casa del Torino, il recupero con il Napoli, le complicate trasferte sul campo di Atalanta e Fiorentina prima degli scontri d'alta classifica con Milan (9 maggio) e Inter (16 maggio). Leggermente più agevole il calendario del Milan fino a metà maggio delle big dovrà incontrare "solo" la Lazio e la stessa Juventus. Realisticamente dunque l'Inter potrebbe festeggiare il suo Scudetto già il prossimo 25 aprile quando ospiterà il Verona al "Meazza" mentre i bianconeri saranno impegnati nella sempre ostica trasferta di Firenze e i "cugini" milanisti saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.