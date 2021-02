Inter-Genoa è il match valido per la 24a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Antonio Conte e quella allenata da Davide Ballardini, si giocherà oggi, domenica 28 febbraio, a partire dalle ore 15, allo stadio ‘Meazza' di Milano.

Inter e Genoa stanno vivendo un ottimo momento: i nerazzurri hanno vinto il derby Scudetto contro il Milan allungando il primato in classifica sui rossoneri, mentre i rossoblù hanno pareggiato in casa 2-2 contro il Verona e non perdono addirittura dallo scorso 6 gennaio nella partita giocata contro il Sassuolo di De Zerbi.

L'Inter in questo momento è in testa alla classifica di Serie A a quota 53 punti a +4 sul Milan, mentre il Genoa si trova all'undicesimo posto con 26 punti con un ampio margine di vantaggio sulla zona retrocessione. I nerazzurri, in vista della sfida contro i liguri, dovranno rinunciare ad Hakimi squalificato, che è stato uno dei protagonisti dell'inter fino a questo momento.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go: ecco tutte le informazioni per vedere Inter – Genoa in TV e streaming.

Inter-Genoa, dove vederla in TV

Inter – Genoa di Serie A sarà trasmessa in TV su Sky: la sfida tra la squadra di Antonio Conte e quella allenata da Davide Ballardini sarà trasmessa al pubblico su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e sul canale numero 251 del satellite.

Dove vedere in streaming Inter-Genoa

Inter – Genoa è visibile anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. La partita è disponibile anche su Now TV, il servizio di streaming on demand di Sky, registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.