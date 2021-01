Sette vittorie consecutive. Così l'Inter ha chiuso il 2020, seconda in classifica -1 dal Milan. Sarà la squadra di Antonio Conte a giocare la prima gara del 2021: a San Siro fischio d'inizio alle 12.30 per la sfida con il Crotone. Sulla carta non sembra esserci storia: 24 i punti di differenza in classifica, improponibile anche il confronto tra le rose e le risorse a disposizione dei rispettivi allenatori. Basta dare un'occhiata alla panchina nerazzurra per avere contezza della situazione: Kolarov, Darmian, Eriksen (ancora per poco) e Sanchez sono alcuni degli assi nella manica da calare sul rettangolo verde. E dovrebbero essere sufficienti al punto che nel prossimo mese non sono previsti scossoni: le direttive di Suning sono state molto chiare, a gennaio serve risparmiare e ridurre i costi di gestione effettuando cessioni. Operazioni in entrata? Solo se si tratta di ottimi affari che non comportano aggravi sul bilancio.

Inter-Crotone, probabili formazioni

Quale sarà la prima Inter del 2021? Tra l'ipotesi di schierare Perisic trequartista e rilanciare Vidal è la seconda opzione quella che al momento sembra la più plausibile. Conte non vuole scherzi e si affiderà al modulo (3-5-2) e alla formazione che gli offre maggiori garanzie. Davanti ad Handanovic difesa schierata a 3 con Skriniar, De Vrij, Bastoni. A centrocampo sugli esterni agiranno Hakimi e Young mentre toccherà a Barella, Brozovic, Vidal il ruolo di lotta e di governo. Attacco con Lukaku-Lautaro.