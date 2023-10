Inter-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni della partitaa Inter-Bologna si gioca oggi alle 15:00 allo stadio San Siro. La partita, valida per l’8° turno di Serie A, verrà trasmessa in esclusiva in TV e streaming da DAZN. Le ultime news sulle probabili formazioni di Inzaghi e Thiago Motta.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter affronta il Bologna nella partita valida per l'8ª giornata della Serie A: la formazione di Inzaghi – attualmente capolista insieme al Milan a 18 punti – e quella di Thiago Motta scenderanno in campo oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio San Siro di Milano. Diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

Reduce dalla vittoria in Champions League contro il Benfica e dal 4-0 alla Salernitana, l'Inter di Simone Inzaghi si appresta a difendere il primato in classifica condiviso con il Milan, nella speranza di una vittoria che rilancerebbe, momentaneamente, i nerazzurri capolisti solitari. Di fronte i felsinei guidati dall'ex Thiago Motta che hanno avuto un avvio di stagione più che positivo e reduci dalla vittoria sull'Empoli per 3-0: sei turni senza sconfitte per il Bologna che vanta la seconda difesa della Serie A (con soli 4 gol subiti) proprio dietro a quella dell'Inter (3 gol al passivo).

Le probabili formazioni di Inter-Bologna. In avanti Inzaghi ha la classica coperta corta: fuori Arnautovic per infortunio quasi certamente proporrà dal primo minuto la coppia Lautaro-Thuram con Sanchez che entrerà in corso d'opera per far rifiatare uno dei due. Senza Frattesi e Sensi a centrocampo, anche qui niente turnover con tutti i titolari pronti a schierarsi dal 1′. Un po' più gioco in difesa dove le scelte non mancano ma la sensazione è che Pavard resti inamovibile e che il ballottaggio interessi più Bastoni, De Vrij e Darmian per gli altri due posti. Thiago Motta ha invece problemi in difesa dove rientreranno solo dopo la sosta Lucumì e Posch.

Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV

A San Siro, Inter e Bologna si sfidano per la 8a giornata di campionato con la partita in programma nel pomeriggio di sabato 7 ottobre. La diretta in TV è in esclusiva di DAZN che trasmetterà il match solamente ai propri abbonati. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Inter-Bologna, dove vederla in diretta streaming

Inter-Bologna può essere seguita anche in diretta streaming. Per vedere la partita online si deve utilizzare ancora il servizio messo a disposizione da DAZN che ne detiene i diritti in esclusiva.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Bologna

Inzaghi non farà turnover anche per i diversi giocatori infortunati: Arnautovic, Sensi e Frattesi su tutti. Dunque, una formazione titolare aspetta il Bologna con il classico schema 3-5-2. Per Thiago Motta, al contrario i problemi maggiori sono in difesa dove mancano Soumaoro, Posch e Lucumì. Ma i felsinei presentano una formazione con la seconda difesa del campionato.

