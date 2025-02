video suggerito

Insulti razzisti ad Akinsanmiro, Daspo per una tifosa del Brescia: lo aveva chiamato "scimmia" La donna di 40 anni è stata individuata grazie alle testimonianze degli altri tifosi che erano seduti in tribuna: per lei un Daspo di cinque anni.

A cura di Ada Cotugno

È stata punita con un Daspo la tifosa del Brescia che durante la partita contro la Sampdoria aveva chiamato "scimmia" il giocatore Akinsanmiro, insultato con epiteti razzisti da una parte della tifoseria di casa e che aveva poi risposto con un'esultanza provocatoria. Per cinque anni non potrà entrare allo stadio e ad aiutare le forze dell'ordine a individuarla ci hanno pensato le testimonianze degli stessi tifosi che erano presenti in tribuna quel giorno. Si tratta di una dona di 40 anni che durante la sostituzione del centrocampista gli aveva urlato un insulto razzista.

Daspo alla tifosa per gli insulti ad Akinsanmiro

L'episodio è avvenuto un mese fa e aveva destato grande scalpore. Akinsanmiro aveva riferito all'arbitro di aver sentito nei suoi confronti insulti razzisti e ululati e per questo dopo il gol segnato al Brescia aveva esultato imitando i gesti di una scimmia, rispondendo in modo provocatorio a chi lo stava offendendo. Per questo era stato anche ammonito dall'arbitro (un altro aspetto che aveva fatto scaldare la polemica), ma come se non bastasse alcuni tifosi di casa hanno continuato sulla loro strada, nonostante gli ammonimenti dello speaker al microfono come da protocollo in queste circostanze.

In particolare al momento della sostituzione una donna gli aveva urlato "scimmia", udita chiaramente dalle altre persone presenti in tribuna. Sono state proprio loro ad aiutare le forze dell'ordine che sono riusciti a identificare la donna di 40 anni autrice di quel bruttissimo gesto. Per lei è scattato immediatamente il Daspo per cinque anni ma rischia di più: da uno a tre anni di reclusione e una multa fino a 40mila euro in caso di violazione del divieto di accesso agli stadi per tutta la durata del provvedimento.