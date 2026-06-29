Matteo Ruggeri accusato da Corona: “Paga ragazze 150 euro per ricevere bestemmie e insulti razzisti”

L’ex difensore dell’Atalanta oggi all’Atletico Madrid, Matteo Ruggeri è finito nel vortice di uno scandalo denunciato da Fabrizio Corona. Alcuni audio e testimonianze in diretta sono state messe online confermando le accuse.

Matteo Ruggeri, ex difensore dell'Atalanta e oggi all'Atletico Madrid, è finito al centro di una bufera mediatica a seguito di alcune pesanti accuse rivoltegli da Fabrizio Corona attraverso i social e le dirette in streaming sul suo sito ufficiale. Secondo quanto riportato da Corona, una ragazza gli avrebbe mostrato chat e presunti messaggi vocali attribuiti al giocatore e la stessa è stata contattata telefonicamente in diretta streaming sul canale Youtube di Corona, confermando che i fatti risalirebbero al 2023, quando lei era ancora minorenne.

Fabrizio Corona sostiene che il calciatore avrebbe chiesto a diverse ragazze di rivolgergli con degli audio a pagamento, sembrerebbe 150 euro, bestemmie, insulti e frasi offensive, anche di natura razzista, il tutto nell'ambito di conversazioni private. Né il diretto interessato né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'argomento: Fanpage.it ha chiesto un commento direttamente aall’Atletico Madrid, rispetto ad eventuali misure disciplinari nei confronti del suo tesserato, ma a distanza di ore non c’è stata ancora nessuna risposta. Intanto il caso ha acceso il dibattito sui social, dividendo l'opinione pubblica tra chi invita alla prudenza e chi pretende chiarimenti, con Corona che durante la diretta streaming del suo programma "Coronasland" ha contattato in diretta la ragazza vittima di tali "attenzioni".

"Mi ha contattata via social, sono fatti che risalgono al 2023" ricorda la ragazza in chiamata live durante il programma di Corona. "Io avevo subito detto la mia età ed a quei tempi non avevo nemmeno 17 anni ma non è sembrato essere un problema… Quasi subito la conversazione ha preso delle direzioni strane con richieste inappropriate che mi hanno messo in forte agitazione. Ricevevo attenzioni da un calciatore famoso ed ero solo una ragazza… Davanti a quanto successo più di una volta si è tentato di portare alla luce l'argomento anche sui suoi account, attraverso i commenti ma si è stati sempre e solo subissati di critiche e silenziati dai suoi amici… Spero" ha poi concluso la ragazza che è rimasta anonima, "che si parli di tutto questo".

Le accuse, riproposte in diretta streaming da Corona, seguono un video pubblicato precedentemente in cui una ragazza, presumibilmente la stessa, dice che Ruggeri le avrebbe offerto 150 euro per registrare audio con voce sensuale che pronunciava insulti blasfemi e razzisti e, cosa più preoccupante, chiedendole specificamente di usare insulti contro i neri. In risposta, Ruggeri le avrebbe inviato altre tracce audio di quello che sembrava essere lui che praticava autoerotismo ascoltando la voce della ragazza.