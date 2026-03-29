Inske Weiman si prende il rosso più bizzarro dell’anno: afferra il pallone con entrambe le mani

Inske Weiman protagonista in negativo della sfida tra PEC Zwolle e Ajax: dimentica di essere ammonita e afferra la palla al volo con le mani. Secondo giallo e cartellino rosso per il fallo più bizzarro dell’anno.

Inske Weiman per un attimo ha forse dimenticato di trovarsi su un campo di calcio e ha pensato dunque di poter giocare a pallavolo. Battute a parte, quanto accaduto alla calciatrice olandese in occasione del match tra il PEC Zwolle e l'Ajax nel massimo campionato femminile, l'Eredivisie Women, è davvero surreale. La ragazza che gioca come terzino ha preso il pallone con entrambe le mani rimediando così una delle espulsioni più bizzarre di sempre.

La follia di Inske Weiman nel calcio olandese

La sua squadra era protesa tutta in avanti alla ricerca di un gol che avrebbe rimesso in parità il match contro le biancorosse. Proprio per questo era vietato perdere tempo, con l'obiettivo di sfruttare ogni possibilità a disposizione. Nel recupero il terzino destro Weiman ha avuto a disposizione una rimessa laterale e ha cercato di servire la compagna più vicina. Il passaggio però ha sorpreso la calciatrice del PEC Zwolle che ha restituito la sfera in modo tutt'altro che preciso.

Secondo cartellino giallo ed espulsione per Weiman

Inske Weiman ha capito che il pallone era troppo alto per lei e per un potenziale colpo o stop di testa. Inspiegabilmente ha sollevato entrambe le braccia e dopo aver afferrato la sfera al volo l'ha spinta fuori dal campo in una frazione di secondo. Un gesto folle, anche perché il pallone sarebbe comunque uscito: a cosa è servito dunque questo ulteriore contatto? Non solo non è servito a nulla ma si è rivelato anche controproducente visto che l'arbitro non ha potuto fare altro che applicare il regolamento ed estrarre il secondo giallo in direzione di Inske. Essendo già ammonita, la giocatrice è stata espulsa costringendo così il PEC a giocare gli ultimi scampoli di gara in inferiorità. Scuse d'obbligo negli spogliatoi

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Un errore imperdonabile per questa ragazza, che ha tagliato le gambe ai sogni di rimonta e pareggio della sua squadra. L'Ajax ha ringraziato e per almeno un paio di ore si è preso la vetta della classifica prima che arrivasse il sorpasso del PSV, tornato avanti con due lunghezze di vantaggio