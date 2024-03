Insigne fa solo gol eccezionali a Toronto ma il club sbaglia aggettivo per esaltarlo: “Ridicolo” Insigne segna ancora un gol bellissimo a Toronto: il suo tiro dai 25 metri è strepitoso e finisce sotto l’incrocio. Il telecronista è incontenibile (“Spettacolare”) ma il club sbaglia aggettivo per esaltarlo sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lorenzo Insigne fa solo gol eccezionali col Toronto FC ma il club sbaglia aggettivo per esaltarlo sui social: "Ridicolo".L'esterno offensivo italiano firma una rete bellissima contro Charlotte e regala la vittoria alla sua squadra nella terza partita della Major League Soccer. Dopo la rete stupenda con i New England Revolution, l'ex capitano del Napoli si è ripetuto con un tiro di destro fortissimo dai 25 metri che si è infilato all'incrocio dei pali della porta avversaria dopo aver pizzicato la traversa.

Il 32enne esterno offensivo di Frattamaggiore riceve la palla sulla zona sinistra del campo e mentre si accentra lascia partire un tiro di destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario: la palla parte dal piede di Insigne e fila via dritta battendo sotto la trasversale e infilandosi in rete. Una rete favolosa.

Secondo successo di fila per Toronto, che aggancia l'Inter Miami di Messi in vetta nella Eastern Conference con 7 punti. Porta ancora blindata per i canadesi, che non hanno subito neanche un gol nelle prime tre partite, ma sono solo 2 le reti segnate da Insigne & co.

L'esplosione di gioia è irrefrenabile da parte del telecronista, che definisce la rete "spettacolare" ma il club canadese sbaglia l'aggettivo da utilizzare nel post su X è definisce ‘ridicolo' il gol di Insigne. Chi pratica un po' l'inglese e segue gli sport sa bene il modo e i contesti in cui gli americani impiegano ‘ridiculous': la traduzione precisa della parole, però, non è consigliata.

Lorenzo Insigne ha giocato titolare con Federico Bernardeschi sulla trequarti nel 3-4-2-1 alle spalle dell'unica punta Osorio: se l'ex capitano del Napoli è uscito all'87' dopo il gol, l'ex Juventus è rimasto in campo per tutto l'arco del match e si è fatto notare per un'apertura di esterno sinistro per un compagno che ha sbagliato il cross per i compagni in area.