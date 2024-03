Insigne segna un gol favoloso col Toronto, è l’evoluzione del tiro a giro: poi spaventa tutti Lorenzo Insigne con un tiro a giro dei suoi ha deciso New England Revolution-Toronto dell’MLS. Dopo il gol l’ex del Napoli ha fatto spaventare tutti fingendo un infortunio. Uno scherzo che si è chiuso poi con una risata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Major League Soccer è iniziata da qualche settimana. Leo Messi sta facendo magie, come al solito, con lui c'è anche Suarez all'Inter Miami che è al comando della Eastern Conference, a cui appartiene pure il Toronto FC che con un gran bel gol di Lorenzo Insigne ha conquistato il primo successo stagionale. L'ex calciatore della Nazionale dopo il gol ha fatto spaventare tutti, ma in realtà ha solo finto un infortunio. Un momento di apprensione per compagni, allenatore e tifosi prima di un sorriso.

New England Revolution – Toronto FC era una partita valida per la seconda giornata dell'Eastern, l'incontro è terminato con il punteggio di 1-0 per i canadesi, che conquistano i tre punti grazie a una perla di Insigne, che ha rispolverato il proverbiale tiro a giro, che gli valse anche un posto nel vocabolario italiano.

Al 27′ il Toronto attacca, lo fa con ritmi lenti e passaggi precisi, c'è una prima conclusione, che viene ribattuta, il pallone termina sul lato sinistro e lì in area di rigore è ben appostato l'ex capitano del Napoli che ha lo spazio per mirare e calciare, lo fa con grande delicatezza, La conclusione è impeccabile, il pallone in modo morbido termina in rete, è gol, 1-0. Sarà il gol vittoria.

Il telecronista dell'incontro si esalta, Insigne scappa, si porta verso lo spicchio dei tifosi della sua squadra, viene raggiunto da alcuni compagni che lo festeggiano, pochi secondi dopo il ‘Magnifico' si tocca la coscia, sembra un infortunio. Zoppica. Chi è sul campo, o davanti alla TV, pensa a un infortunio. Sarebbe una batosta, considerato che siamo a inizio campionato, ma in realtà è tutta scena. Anzi, è uno scherzo.

Dopo pochi secondi c'è un largo sorriso che smaschera il finto infortunio. Tutto apposto. Insigne ha copiato così l'esultanza di Xhaka che dopo un gol con il Bayer Leverkusen aveva finto un infortunio muscolare alla coscia e per questo si era preso anche una tirata di orecchie del suo tecnico Xabi Alonso.