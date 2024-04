video suggerito

Nicolás Fonseca segna gol stupendo da 30 metri: il figlio di Daniel si sta prendendo il River Plate Nicolás Fonseca ha segnato un go favoloso da 30 metri col River Plate in Copa Libertadores. Il figlio di Daniel Fonseca, ex attaccante di Roma, Napoli e Juve, si sta prendendo il centrocampo dei Millonarios. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolás Fonseca ha segnato un gol bellissimo da 30 metri nella partita d'esordio del River Plate in Copa Libertadores contro il Deportivo Táchira. Il figlio di Daniel Fonseca, ex attaccante di Roma, Napoli e Juventus, si sta prendendo il centrocampo dei Millonarios.

Al 79 della partita il punteggio era di 1-0 in favore del River grazie al gol con la faccia di Sebastián Boselli, quando il giovane figlio d'arte ha deciso di far partire un siluro dalla tre quarti del campo e la palla ha disegnato un arco in cielo prima di finire in fondo alla rete. Un gol bellissimo.

Fonseca ha guardato la porta, ha visto Alejandro Araque un po' avanti e ha effettuato un tiro imparabile che il portiere venezuelano non è riuscito a fermare. Gran gol del centrocampista uruguagio ma nato a Napoli il 19 ottobre 1998, che ha esultato con tutti i compagni il suo primo gol con i Millonarios e ha messo in cassaforte la vittoria per la squadra di Martín Demichelis.

Dopo la partita Fonseca è intervenuto in conferenza stampa e ha raccontato il suo gol: "È un sogno, è un momento unico poter segnare il mio primo gol in una partita così difficile della Libertadores. Vi dico la verità, non l'avevo studiato, l'ho vista rimbalzare così e ho pensato ‘adesso calcio', e così è stato".

Chi è Nicolás Fonseca, il figlio d'arte che si sta prendendo il River Plate

Nicolás Fonseca è nato il 19 ottobre 1998, a Napoli, ed è figlio del famoso attaccante uruguagio Daniel che in Italian si è costruito una reputazione importantissima vestendo la maglia di Roma, Napoli, Juventus, Cagliari e Como. Il giovane Nico in Italia è transitato nelle giovanili dell'Inter e poi è passato nel vivaio del Milan, prima di essere tesserato dal Novara: nel club piemontese ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, collezionando 16 presenze in Serie C, ma dopo la pandemia si è ritrovato svincolato.

Nel 2022 era senza squadra e su di lui ha puntato il River Plate di Montevideo, col quale Nicolas Fonseca ha inanellato 6 presenze prima di trasferirsi ai Wanderers: il River Plate di Buenos Aires lo ha tenuto d'occhio e lo ha preso subito perché ha intuito le sue qualità.

Enzo Francescoli, dirigente dei Millonarios, lo ha definito così:"È un giocatore con tanto talento, penso che sia ciò di cui il River ha bisogno: dinamico e con una buona capacità di impostazione". Investitura niente male per questo ragazzo che ha messo a referto 11 presenze, quasi tutte da titolare, tra Copa de la Liga e Libertadores dall'inizio dell'anno. Nicolás Fonseca si sta prendendo il centrocampo del River Plate.