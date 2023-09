Inserito nella lista dei vip della partita di Messi viene arrestato un’ora dopo: guai per Urias Julio Urias era una delle stelle inserite nella lista delle celebrità che sarebbero dovute essere presenti alla partita tra Los Angeles e Miami con Messi in campo.

A cura di Marco Beltrandi

Una vera e propria "pioggia di stelle" ha assistito alla partita tra i Los Angeles FC e l'Inter Miami. Impressionante la lista delle celebrità previste nello stadio della Città degli Angeli per vedere dal vivo soprattutto Leo Messi che con il suo talento sta illuminando la MLS. Curioso quanto accaduto ad uno dei personaggi famosi in questione, arrestato proprio poche ore dopo il match.

Oltre al Principe della Casa Reale inglese, Harry a sua moglie Meghan Markle a Leonardo Di Caprio, Selena Gomez, Gerard Butler, Edward Norton, LeBron James e James Harden, nella lista delle star presenti per il big match tra Los Angeles e Miami c'era Julio Urias. Il 27enne messicano è un famoso giocatore di baseball (sport popolarissimo oltreoceano) lanciatore dei LA Dodgers.

Il suo nome è diventato ulteriormente popolare per una brutta vicenda: Urias è stato arrestato poco dopo la partita per violenza domestica. A quanto pare il ragazzo centroamericano è stato prelevato dagli agenti e rilasciato dietro una cauzione di 50mila dollari. Dovrebbe comparire in tribunale il 27 settembre, con il suo team che ha rilasciato un comunicato ufficiale: "Siamo a conoscenza del caso di Julio Urias. Mentre cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni, lui non viaggerà con la squadra".

Non è la prima volta che Urias finisce nei guai per questo tipo di situazioni. Nel 2019 è stato accusato di aver spinto a terra una donna. In seguito è stato sospeso per 20 partite dalla lega MLB. Ancora non si è capito se il messicano era effettivamente presente allo stadio per Los Angeles-Miami, oppure non aveva confermato l'invito.

Le cose per lui si fanno molto complicate visto che sta entrando nell'ultima fase del suo contratto con i Dodgers e, vista questa questione legale, lo stesso potrebbe non essere rinnovato. Tra l'altro il lanciatore è reduce da una stagione deludente che già gli aveva causato non poche critiche. I tifosi già hanno preso posizione con una campagna contro la violenza sulle donne: alcune sostenitrici hanno addirittura sostituito il nome del giocatore con "violentador" sulle casacche ufficiali della squadra.