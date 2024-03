Inghilterra-Brasile dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Inghilterra-Brasile è una partita amichevole che si disputa a Wembley sabato 23 marzo. Calcio d’inizio alle ore 20. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Inghilterra-Brasile è una delle partite più affascinanti che il calcio può proporre. Perché Inghilterra-Brasile trasuda calcio. Gli inventori del football contro chi ha vinto il maggior numero di titoli Mondiali, e anche se è ‘solo' un'amichevole è una partita che va seguita. Chi vorrà farlo in diretta TV dovrà collegarsi su Sky, che manderà in onda l'incontro a partire dalle ore 20. Streaming con Sky Go e NOW.

Per entrambe le nazionali è la prima partita del 2024, un anno importante per inglesi e brasiliani. Southgate è al dentro o fuori. Agli Europei si giocherà la panchina di una nazionale fortissima, che può ambire al massimo traguardo. La Seleçao invece si presenta stasera con un nuovo allenatore Dorival Junior, che esordio più difficile e stimolante non poteva trovare. I precedenti sono nettamente in favore del Brasile che ha vinto undici delle ventisette sfide disputate, undici sono anche i pareggi. Appena quattro i successi degli inglesi.

Partita: Inghilterra-Brasile

Orario: 22:00 italiane

Dove: Wembley Stadium, Londra

Quando: sabato 23 marzo 2024

Canale TV: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Amichevole

Dove vedere la partita dell'Inghilterra contro il Brasile in TV

La partita tra l'Inghilterra e il Brasile sarà trasmessa in esclusiva e in diretta televisiva da Sky, che la manderà in onda sul canale Sky Sport Calcio, al numero 202. La telecronaca sarà di Nicola Roggero, una delle migliori voci dell'emittente nonché uno dei massimi esperti e amanti del calcio inglese ed internazionale.

Inghilterra-Brasile, dove vederla in diretta streaming

Inghilterra-Brasile naturalmente sarà visibile anche in streaming. Per farlo in questo modo, comunque, servirà un abbonamento. Di fatti sarà visibile in streaming con Sky Go o NOW.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Brasile

L'Inghilterra vorrebbe presentare l'undici titolare. Potrebbe farlo a leggere i convocati. Ma in realtà nelle ultime ore non si sono allenati né Kane, né Henderson né Saka. Ciò significa che il tridente potrebbe essere rivoluzionato. Nel Brasile di Dorival Junior spiccano in avanti i due fenomeni del Real Madrid. In porta mancano sia Allison e che Ederson e tocca a Bento, portiere che è nel mirino dell'Inter.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Kane, Saka.

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Magalhaes, Wendell; Guimaraes, Douglas Luiz, Paqueta; Rodrygo, Richarlison, Vinicius Junior.