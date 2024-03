Inghilterra-Belgio dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Inghilterra-Belgio è una partita amichevole di grande prestigio che si gioca allo stadio Wembley di Londra martedì 26 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45. Diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inghilterra ospita il Belgio allo stadio Wembley di Londra per un'amichevole di grande prestigio e un test importante per entrambe le nazionali in vista di EURO 2024. La gara tra le selezioni di Gareth Southgate e Domenico Tedesco si gioca stasera, martedì 26 marzo 2024, alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su Sky.

I Three Lions dopo aver ospitato il Brasile in uno dei tempi del calcio mondiale, perdendo per 1-0 in virtù del gol di Endrick nella fase finale della partita; stasera sfideranno il Belgio di Romelu Lukaku: si tratta di un altro test importantissimo per Kane e compagni, che si presentano ai nastri di partenza degli Europei con una rosa in grado di poter arrivare in fondo come accaduto tre anni fa. I Diavoli Rossi del Belgio hanno pareggiato 0-0 contro l'Irlanda pochi giorni fa e stasera testeranno il loro livello contro una squadra forte come quella inglese.

Partita: Inghilterra-Belgio

Orario: 20:45

Dove: Wembley Stadium, Londra

Quando: martedì 26 marzo 2024

Canale TV: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Amichevole

Dove vedere la partita dell'Inghilterra contro il Belgio in TV

La partita tra l'Inghilterra e il Belgio sarà trasmessa in esclusiva e in diretta televisiva da Sky, che la manderà in onda sul canale Sky Sport Calcio, al numero 202.

Inghilterra-Belgio, dove vederla in diretta streaming

Inghilterra-Belgio naturalmente sarà visibile anche in streaming. Per farlo in questo modo, comunque, servirà un abbonamento. Di fatti sarà visibile in streaming con Sky Go o NOW.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Belgio

Southgate non avrà Saka e proporrà il tridente composto da Foden, Kane e Rashford. Tedesco con Openda unico terminale offensivo con Lukebakio, Trossard e Doku a supporto.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. Ct. Southgate.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala; Lukebakio, Trossard, Doku; Openda. Ct. Tedesco.