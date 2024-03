Infortunio tremendo per il guardalinee di Cosenza-Catanzaro: si è rotto entrambe le ginocchia Terribile infortunio per il guardalinee Cipressa nella partita di Serie B tra Cosenza e Catanzaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non capita spesso, fortunatamente, di vedere un arbitro infortunato. È stato a dir poco sfortunato Alessandro Cipressa, guardalinee impegnato nella partita tra Cosenza e Catanzaro valida per il campionato di Serie B. L'ufficiale ha rimediato un terribile doppio infortunio che lo terrà fuori dai campi per tantissimo tempo.

L'assistente stava facendo il suo lavoro sulla fascia di competenza, pronto ad aiutare l'arbitro Fabbri segnalando irregolarità o posizioni di fuorigioco. Poco prima della mezz'ora, mentre stazionava davanti alla panchina della squadra di casa, Cipressa è riuscito a segnalare un intervento falloso cadendo poi in modo scomposto.

I protagonisti della partita inizialmente concentrati sulle proteste, si sono accorti solo in un secondo momento dell'infortunio del guardalinee. Non un "contrasto" o qualcosa di traumatico, per l'assistente che si è fatto male da solo. Molto dolorante, l'addetto ai lavori salentino è stato subito soccorso, lasciandosi andare anche alla disperazione e alle lacrime. Dopo diversi minuti, Cipressa è stato portato via in barella, mentre al suo posto è entrato in campo il quarto uomo Mastrodomenico.

Oltre all'incoraggiamento dei giocatori e dei componenti delle due panchine, il povero guardalinee ha ricevuto anche una bella dimostrazione d'affetto da parte del pubblico di casa: applausi al momento dell'uscita dal campo dell'ufficiale, che è stato trasportato via per consentire così i primi esami del caso per valutare la situazione.

Stando a quanto riportato da Sky, il verdetto per Cipressa è stato molto pesante: entrambe le ginocchia sono finite ko, con la doppia rottura del tendine rotuleo. Appuntamento alla prossima stagione, con tempi di recupero che saranno lunghissimi per questo ragazzo. Raramente si è visto un protagonista del calcio rimediare questo tipo di doppio problema.