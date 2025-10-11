Infortunio per Saelemaekers con il Belgio, Milan in ansia: cosa è successo e quando torna in campo

Alexis Saelemaekers si è fermato per una lesione muscolare rimediata in nazionale: l’esterno del Milan non giocherà contro il Galles e rientrerà subito a Milano per ulteriori accertamenti. Ansia in casa rossonera.

Brutte notizie per il Milan: Alexis Saelemaekers ha riportato un problema muscolare durante gli impegni con la nazionale del Belgio e dovrà fermarsi, saltando sicuramente la prossima gara contro il Galles.

Come comunicato ufficialmente dalla federazione belga, l’esterno rossonero ha accusato una lesione muscolare nel pareggio per 0-0 contro la Macedonia del Nord: dopo la sostituzione al 60’, il giocatore si è sottoposto a una prima valutazione medica, che ha portato alla decisione di rimandarlo subito a Milano per ulteriori accertamenti.

Infortunio per Saelemaekers con il Belgio, Milan in ansia

Le prime diagnosi fanno temere uno stop non breve, che potrebbe tenerlo lontano dal campo anche in vista degli impegni di Serie A. Saelemaekers, infatti, sarà sottoposto nei prossimi giorni a nuovi esami per stabilire l’entità precisa dell’infortunio.

La preoccupazione cresce in casa rossonera, considerando la versatilità del calciatore belga, spesso impiegato in più ruoli da Massimiliano Allegri. L’eventuale assenza del jolly di centrocampo obbligherebbe il tecnico rossonero a rivedere le proprie scelte tattiche per la ripresa del campionato, con la delicata sfida contro la Fiorentina già all’orizzonte.

Saelemaekers uno dei migliori del Milan di Allegri

In questo avvio di stagione Alexis Saelemaekers è stato uno dei punti di forza del Milan: sempre titolare sulla destra, ha offerto continuità, corsa e anche un gol decisivo contro il Napoli. Il suo infortunio rischia ora di creare un vuoto importante per Allegri, che dovrà valutare alternative come Zachary Athekame, finora poco impiegato.

Il belga si è ritagliato il suo spazio e non è semplice da sostituire per l'importante lavoro che fa in entrambe le fasi: inoltre, il Diavolo subito dopo la pausa avrà un calendario piuttosto impegnativo con Fiorentina, Pisa e Roma in casa e le trasferte di Bergamo e Parma.