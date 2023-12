Infortunio per Nico González, si accascia e chiede il cambio: esce in barella, tegola Fiorentina Infortunio per Nico Gonzalez pochi minuti dopo l’inizio della gara tra Fiorentina e Ferencvaros: l’argentino costretto ad uscire in barella.

A cura di Vito Lamorte

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutte notizie per la Fiorentina. Nico González si fa male poco dopo il quindicesimo minuto della gara di Conference League tra la Viola e Ferencvaros. Il numero 10 della squadra toscana si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio subito, mandando immediatamente segnali alla panchina dopo aver sentito dolore alla gamba destra.

Lo staff medico è subito corso in campo per sincerarsi delle condizioni dell'argentino, che è parso molto sofferente mentre si toccava sotto il gluteo destro. Italiano manda in campo Ikoné al posto di Nico.

Una tegola di cui la Fiorentina non sentiva assolutamente bisogno sia perché si sta giocando il primo posto nel girone di Conference e vorrebbe evitare i playoff, sia perché Nico Gonzalez è davvero uno dei pochi insostituibili della squadra gigliata.

Nel tentativo di anticipare un avversario, Nico ha accusato un problema muscolare al flessore chiedendo immediatamente il cambio con cenni piuttosto eloquenti verso la panchina della squadra gigliata. L'ex Stoccarda è crollato al suolo molto dolorante e i compagni subito sono andati a sincerarsi delle sue condizioni ma il calciatore ha lasciato il campo in barella.

Anche Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, è andato a sincerarsi della situazione mentre il calciatore veniva portato negli spogliatoi. Nico era tornato oggi dal primo minuto dopo 3 gare di assenza e Vincenzo Italiano aveva pensato di non poter fare a meno di lui per questa trasferta in Ungheria.

Il calciatore della nazionale argentina era stato protagonista di un episodio che ha fatto sorridere i tifosi viola: poco prima di imbarcarsi per Budapest Nico Gonzalez ha realizzato di essersi scordato la carta d'imbarco e in un video che gira sui social si vede lui che prima di varcare le porte di Peretola dice “Noooo” e si porta le mani nei capelli. In fretta e furia è tornato indietro ma i documenti erano nel pullman della società toscana.