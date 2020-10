Non è un bel momento questo per l'Udinese, ultima in classifica e sempre sconfitta nelle prime tre giornate. E come se non bastasse ha subito un serio infortunio il portiere dei bianconeri Juan Musso, uno dei migliori elementi della squadra di Gotti. Il numero uno era volato in Argentina per giocare le due gare di Qualificazione ai Mondiali 2022, ma con la nazionale durante un allenamento ha riportato la rottura del menisco.

Rottura del menisco, Musso sarà operato a Roma

Due voli intercontinentali in tre giorni. Forse è un record, che Musso non avrebbe voluto centrare. Aveva lasciato Udine per l'Argentina. Il c.t. Scaloni lo ha convocato per le prime due partite di Qualificazione ai Mondiali del Qatar. Musso è uno dei migliori portieri della Serie A e ha la possibilità di essere facilmente il titolare della Seleccion, ma durante un allenamento ha riportato la rottura del menisco interno. Scaloni, che aveva selezionato anche Martinez e Armani, ha chiamato Ledesma del Rosario Central. Musso nella giornata di giovedì sarà operato a Roma, a Villa Stuart. L'Udinese non vuole perdere tempo, anche se Musso dovrà per forza saltare un paio di partite. Lo stop previsto è di 3-4 settimane. Il comunicato del club della famiglia Pozzo sull'infortunio al numero uno argentino:

Udinese Calcio comunica che Juan Musso ha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con la nazionale argentina, la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani.

Chi sostituirà Musso all'Udinese

Nonostante tante offerte i dirigenti bianconeri hanno deciso di tenere in rosa Simone Scuffet, che esordì giovanissimo in Serie A con l'Udinese e che ha vissute tante esperienze diverse in questi anni, l'ultima vincente con lo Spezia con cui ha conquistato la promozione lo scorso agosto. In rosa c'è anche il brasiliano Nicolas.