Come sta Romelu Lukaku? Di che entità è l'infortunio rimediato nell'ultimo match di Serie A vinto contro il Crotone. Antonio Conte e l'Inter possono tirare un sospiro di sollievo perché le condizioni del bomber non sono preoccupanti: le ultime indiscrezioni hanno confermato l'assenza di lesioni, e dunque l'ex Manchester United potrà essere convocato già per la sfida di campionato in programma nel giorno dell'Epifania, in casa della Sampdoria.

