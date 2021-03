Non arrivano buone notizie per Kalidou Koulibaly dal Senegal. Al suo primo allenamento con la sua nazionale il difensore del Napoli ha riportato una lussazione ad un dito e dovrà restare sotto osservazione dello staff medico della sua selezione. Il problema non è preoccupante, anche perché KK avrebbe comunque saltato il match contro il Congo per squalifica. Sono previsti aggiornamenti nei prossimi giorni. Il centrale difensivo azzurro salterà per squalifica la prossima gara di Serie A con il Crotone e si preparerà al meglio per il recupero contro la Juventus del 7 aprile 2021 all'Allianz Stadium.

Il numero 26 sembra aver ritrovato la forma migliore ed è tornato ad essere un perno importante per la formazione di Gennaro Gattuso dopo qualche prova non alla sua altezza. Nonostante le voci continue di mercato che lo riguardano, Koulibaly è sempre stato un esemplare professionista ed è uno dei leader del club partenopeo. Il Napoli vuole continuare il suo trend positivo per cercare di restare agganciato al treno delle prime quattro: l'obiettivo della società di Aurelio De Laurentiis è quello di tornare a giocare in Champions League e ci proverà fino alla fine.

Si è parlato spesso in negativo della difesa del Napoli quest’anno ma, al momento, si trova al terzo posto di questa classifica dopo aver detenuto il primato per lungo tempo. I meriti sono senz’altro da attribuire in parte alla coppia di centrali formata da Koulibaly e Kostas Manolas che, nonostante le voci su una presunta mancanza di intesa tra i due e poca affinità, hanno tenuto numeri di altissimo livello: con i due in campo il Napoli ha subito appena 9 reti in 13 partite e senza uno dei due in campo il numero è cresciuto di molto, ovvero 20 goal subiti in 15 gare giocate. Insomma, come al solito, i numeri smentiscono le parole.