Influencer accusa Cristiano Ronaldo di averla manipolata per fare sesso: “Ha usato il suo potere” Cristiano Ronaldo ha smentito categoricamente le accuse dell’influencer Georgilaya, che in un video su Instagram ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto nel marzo 2022.

A cura di Marco Beltrami

La pace dorata di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita è turbata dalle rivelazioni di una influencer venezuelana. Georgilaya, questo il nome della blogger, in una storia pubblicata a sorpresa su Instagram ha dichiarato di avere fatto sesso con il popolare calciatore portoghese attualmente in forza all'Al-Nassr. I presunti fatti risalirebbero al marzo 2022, quando l'ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus era impegnato con la sua nazionale ai playoff Mondiali. Cosa c'è di vero in tutta questa storia? Niente a detta del diretto interessato, che ha provveduto subito a smentire il tutto rispedendo le "accuse" al mittente.

Ma quali sono nello specifico le accuse mosse da Georgilaya a Ronaldo? In pratica l'influencer, in un lungo monologo condiviso nelle sue stories di Instagram, ha svelato di aver avuto un rapporto sessuale con il calciatore. Pur essendo assolutamente "consenziente", la donna ha sottolineato di essersi sentita "manipolata dalla notorietà e dal potere". Tutto sarebbe avvenuto a suo dire il 25 marzo presso l'hotel Swish Solverde di Vila Nova de Gaia, nel nord del Portogallo, prima dei match decisivi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Dopo aver scattato alcuni selfie con i giocatori portoghesi, ecco quelli con l'idolo Cristiano Ronaldo per Georgilaya che ha poi postato il tutto, con le didascalie "Posso solo ringraziare Dio, ti amo Cristiano! Il mio sogno di una vita" e ancora "Il cielo è il mio limite". Stando al suo racconto dopo quelle foto, la sudamericana avrebbe ricevuto un messaggio da parte di CR7 con un invito a raggiungerla in camera.

Georgilaya su Instagram rivela tutto su Ronaldo

Entrando nello specifico Georgilaya ha sottolineato: "Quando ho letto il messaggio, ho pensato che se fossi andata lì, avremmo parlato, ci saremmo conosciuti meglio, forse avrei potuto scattare altre foto. Non pensavo che, in questa situazione, ci sarebbe stato il sesso. Il fatto è che è successo. Da parte mia è stato acconsentito, ma nonostante ciò mi sono sentito manipolato, dalla notorietà e dal potere di Cristiano Ronaldo".

La donna ha poi specificato di non essere in cerca di "fama o denaro" facendo riferimento anche a presunti messaggi di Ronaldo e anche di alcuni suoi amici. Inoltre ha spiegato di essersi sentita tormentata dal senso di colpa per aver tradito suo marito con la stella del calcio. Immediata la smentita del diretto interessato che attraverso il suo portavoce ha tuonato: "È completamente falso e diffamatorio", come riportato dal quotidiano portoghese Correio da Manha.