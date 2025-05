video suggerito

Infantino si conferma tifosissimo nerazzurro, il messaggio dalla Casa Bianca dopo Inter-Barcellona Mentre si giocava Inter-Barcellona, il presidente FIFA era alla Casa Bianca per un incontro con il presidente Donald Trump. I minuti finali Infantino li ha seguito da una panchina nei Giardini della White House con lo smartphone.

A cura di Alessio Morra

Gianni Infantino è il presidente della FIFA, ha impegni di altissimo livello, gira il mondo e martedì 6 maggio era a Washington, alla Casa Bianca, per un incontro al vertice con Donald Trump per parlare dei Mondiali di calcio del 2026. Infantino, non è solo il presidente FIFA, è anche un appassionato di calcio ed è pure tifoso dell'Inter e dai giardini della Casa Bianca ha voluto seguire in diretta la partita tra l'Inter e il Barcellona. Con il suo smartphone ha seguito rimonta e vittoria, e dopo il successo ha postato una sua immagine, alla quale ha aggiunto un cuoricino nero e uno azzurro.

L'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Infantino

Il legame tra il calcio e gli Stati Uniti sarà molto forte quest'anno e soprattutto l'anno prossimo. In estate si terrà la prima edizione del Mondiale per Club, nel 2026 ci sarà la Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti. Trump è molto interessato al calcio ed ha incontrato Infantino a Washington per discutere di diverse questioni, e soprattutto dell'arrivo di milioni di tifosi (tanto nel 2025 che nel 2026) per seguire dal vivo questi grandi eventi.

Infantino vede il finale di Inter-Barcellona dalla Casa Bianca

Inter-Barcellona non è riuscito a seguirla per intero ma Infantino sottolinea nel post: "Seguo il calcio ovunque mi trovi". Lo ha fatto pure nei giardini della Casa Bianca dove ha seguito la fase finale del match. Partita seguita con il telefono e una fotografia che gli è stata scattata, che è diventata meravigliosa. L'immagine postata su Instagram vede il presidente della FIFA immortalato con il telefono tra le mani seduto su una panchina. A corredo i cuoricini con i colori dell'Inter, che seguirà a Monaco.

Mondiali 2026 e Mondiali per Club 2025 negli Stati Uniti

Il presidente FIFA a proposito dell'incontro con quello degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto: "Con l'avvicinarsi della Coppa del Mondo per club Fifa, alla Casa Bianca, io e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump siamo stati lieti di ribadire che l'America è pronta ad accogliere il mondo Gli Stati Uniti si impegnano a pieno titolo a offrire un torneo sicuro, senza interruzioni e indimenticabile, mostrando la bellezza dell'America e unendo i fan di tutto il mondo attraverso il calcio".