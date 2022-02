Incubo Sergio Ramos, è l’inizio della fine: “Ha ricevuto troppi colpi in carriera” Gli infortuni hanno contraddistinto l’esperienza di Sergio Ramos al PSG. Il futuro è tutt’altro che roseo, a giudicare dalle parole dello specialista della squadra francese.

A cura di Marco Beltrami

Sergio Ramos è arrivato sotto la Tour Eiffel in pompa magna la scorsa estate. Con il passare dei mesi però il difensore spagnolo reduce dalle trionfali stagioni al Real ha fatto più discutere per i suoi infortuni che per le sue prestazioni al PSG. Il 35enne, diventato un vero e proprio oggetto misterioso, ha fatto il suo esordio addirittura a fine novembre. La speranza da parte di mister Pochettino di poter fare affidamento su di lui finalmente con costanza però si è spenta presto, perché è tornato l’incubo dei guai fisici. Il dato attualmente è impietoso: 5 le presenze complessive, con un gol all’attivo, per un totale di 283’ complessivi. E il futuro è tutt'altro che roseo, perché le condizioni fisiche di Sergio Ramos sono tutt'altro che incoraggianti.

A marzo il centrale spagnolo spegnerà 36 candeline sulla torta. Si è già parlato a lungo di un possibile addio anticipato al Psg, nonostante un contratto fino al 2023, proprio alla luce dei costanti e tantissimi guai fisici. La situazione però potrebbe essere anche più complicata, a giudicare da quanto rivelato dalla stampa francese e in particolare da Le Parisien. Al momento i margini per un ritorno a pieno regime di Ramos sono minimi, al punto che è difficile pensare ad un ritorno in campo per lui in occasione della sfida speciale contro il Real Madrid negli ottavi di Champions.

Sembra essere entrato in una spirale negativa senza fine Sergio Ramos che dopo la lesione al menisco, ha dovuto fare i conti con gli infortuni ai polpacci. I guai al soleo sono una vera e propria piaga per il campione che sta lottando con tutte le forze per recuperare la forma migliore. La sua è una missione molto complicata, vista la sua età non più giovanissima e a tal proposito si è parlato per lui del possibile "inizio della fine", ovvero di una strada dolorosa che potrebbe portarlo verso il ritiro.

A Le Parisien infatti Jean-Marcel Ferret, medico della squadra francese, ha spiegato quanto sia difficile per Ramos mettersi alle spalle la sua tipologia d'infortunio, definita come "sindrome del vecchio soleo". Purtroppo per lui la situazione è assai complicata: "Si tratta di lesioni molto fastidiose perché non si può mai prevedere davvero la loro evoluzione. Questo è legato alla configurazione del soleo. Senza entrare nei dettagli anatomici, bisogna considerare che l'invecchiamento del muscolo e i colpi ricevuti da Ramos durante la sua carriera dopo 19 stagioni ai massimi livelli hanno indebolito i suoi gemelli". Senza dimenticare che ci vuole particolare attenzione nell'equilibrare il lavoro visto che focalizzandosi sul polpaccio sinistro si potrebbe correre il rischio di indebolire l'altra gamba. Sul futuro di Ramos dunque regna l'incertezza.