Incredibile Hulk, ogni volta che gioca perde 5 chili: “Spaventoso per tutti, per lui è naturale” L’attaccante dell’Atletico Mineiro, Givanildo Vieira de Souza per tutti semplicemente Hulk ha ancora una volta strabiliato i propri tifosi nella vittoria ottenuta sul Gremio. Ma ancor più grazie ad un video pubblicato dal club che ha dimostrato come in partita non si sia mai risparmiato, perdendo 5kg in soli 90 minuti.

Givanildo Vieira de Souza, per tutti conosciuto semplicemente con il soprannome di Hulk, è tornato a far parlare di sé in occasione della partita tra il suo Atletico Mineiro e il Gremio, vinta 3-0, valida per la 35a giornata del massimo campionato verdeoro. Oltre a essere stato ancora una volta decisivo con un gol e un assist, l'attaccante brasiliano ha spopolato per un video pubblicato dal suo club in cui lo riprende al peso, prima e dopo il match. Col sorprendente risultato di 5 chili persi in soli 90 minuti di gioco.

A 37 anni suonati Hulk non ha smesso di imperversare sui campi di calcio ad altissimi livelli e da quando è rientrato in patria, dal 2021 sta prendendosi la scena ancora una volta a suon di prestazioni da campione. Ha trascinato il suo club subito al titolo, poi tenendolo al vertice trionfando in Coppa e in Supercoppa del Brasile e quest'anno continua grazie ai suoi gol a mantenere l'Atletico nelle zone altissime, a solo -3 dal vertice occupato dalla coppia Palmeiras-Flamengo.

Un rendimento impressionante, corroborato da 14 gol e 9 assist in 31 gare di campionato che sono saliti a 29 reti stagionali totali. E anche contro il Gremio, Hulk si è preso la scena prima fornendo il passaggio decisivo per la rete del 2-0 di Zaracho, prima di mettere la firma poco dopo per il definitivo tris davanti al proprio pubblico estasiato per il 7° risultato utile consecutivo. Un vero e proprio idolo, ancor più quando il club lo ha voluto omaggiare con un video personale a dimostrazione di una condizione fisica perfetta e ad una sua precisa caratteristica che evidenzia come non si risparmi mai nel momento in cui scende in campo.

Non un semplice modo di dire ma una realtà concreta, certificata dal filmato che ritrae Hulk salire su una bilancia prima del match e poi subito dopo aver giocato 90 minuti. Risultato? Ben cinque chili dipeso in meno con il display che passa dagli iniziali 97,4 chili a 92.9. "Prima e dopo la partita… Hulk è una macchina, non c'è modo di evitarlo", ha scritto la società brasiliana sui propri account, richiamando attorno al brasiliano l'affetto del proprio pubblico.

Ma non è una novità assoluta perché qualcosa di simile era stato già evidenziato tempo fa. Nel gennaio 2023, in occasione della partita dell'Atletico contro la Tombense giocata a 30 gradi di temperatura, perse addirittura 6 chili. "Sembra spaventoso ma è naturale. Hulk suda molto" aveva spiegato Roberto Chiari, fisioterapista della squadra. "Perdere molti chili disidratandosi con il sudore per lui non è assolutamente un problema. E' sufficiente prestare maggiore attenzione all'idratazione di questo atleta nel corso della partita".

A dimostrazione che l'ex attaccante della nazionale brasiliana dia sempre e solo il massimo, dando lustro alla sua nomea di uomo squadra ovunque abbia militato. E di club Hulk ne ha frequentati moltissimi e ovunque, dal freddo della Siberia con lo Zenit, alla profonda Asia con lo Shanghai SIPG, passando dal Giappone e il Portogallo. Lasciando uno straordinario ricordo, e tanti chili, ovunque abbia giocato.