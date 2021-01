Morgan De Sanctis è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte. L'ex portiere di Udinese, Napoli e Roma, oggi direttore sportivo dei giallorossi, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale ‘Agostino Gemelli' della Capitale dove è stato operato a causa di un'emorragia all'addome, conseguenza diretta del forte trauma subito alle costole (alcune fratturate) e alla zona toracica. L'intervento è riuscito perfettamente. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva: le sue condizioni sono serie ma l'ex calciatore non è in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente di De Sanctis

L'incidente si è verificato lungo via Cristoforo Colombo e Morgan De Sanctis ha rischiato la vita per le conseguenze dell'impatto. L'ex portiere, oggi 43 enne, viaggiava a bordo della sua vettura (una Hyundai) quando ha perso il controllo del veicolo che s'è ribaltato. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il direttore sportivo romanista ha scelto di sottoporsi ai primi controlli presso Villa Stuart ma da lì, accortisi delle sue condizioni, è stato subito condotto all'Ospedale ‘Gemelli' per verificare che il forte colpo subito non avesse provocato emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico riportato.

(in aggiornamento)