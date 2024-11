video suggerito

Incendio a casa di Borja Mayoral mentre l’attaccante era a una premiazione: l’abitazione è inagibile Borja Mayoral va a ritirare un premio e nella sua casa divampa un incendio. Fortunatamente all’interno dell’abitazione non c’era nemmeno la sua compagna. Dovrebbe trattarsi di un guasto elettrico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it



Grande spavento per Borja Mayoral questo pomeriggio. L'attaccante del Getafe è stato protagonista nella passata stagione con ben 15 gol segnati. Numeri importante per l'ex centravanti della Roma che con Paulo Fonseca in panchina. aveva messo a segno un bel bottino alternandosi con Dzeko. Ebbene proprio nella giornata di oggi, a fronte dei suoi numeri segnati nella passata stagione, è stato invitato per ritirare il trofeo Zarra. Una fortuna dato che proprio in quel momento la sua abitazione è andata a fuoco.

Borja Mayoral, secondo quanto riferisce la ABC spagnola, non era in casa dunque così come la sua compagna. C'erano solo i suoi due cani che sono stati salvati prontamente dai vigili del fuoco che li hanno consegnati ai vicini. L'abitazione di Borja Mayoral è situata in una lussuosa zona residenziale a Pozuelo de Alarcón, ed è andata in fiamme dopo mezzogiorno dopo che un incendio è scoppiato in una delle stanze dell'appartamento superiore che è stato completamente colpito. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco.

Le fiamme si sarebbero poi estese fino alla grondaia del tetto, provocando anche alcuni danni. Proprio in quel momento Borja Mayoral si stava prendendo i giusti meriti per ciò che ha fatto nella passata stagione. Nell'abitazione sono intervenuti anche il servizio di emergenza di Pozuelo de Alarcón, la Polizia Nazionale e quella Locale, senza che per ora siano state chiarite le cause dell'accaduto. Tuttavia, secondo quanto conferma ancora ABC pare che l'origine dell'incendio fosse un guasto elettrico.

Borja Mayoral non potrà entrare in casa per qualche giorno

Una vera fortuna dunque per Borja Mayoral che solo due ore dopo è riuscito ad accedere all’immobile insieme alla sua compagna. L’attaccante ha potuto verificare sul posto i danni materiali di una casa che al momento è stata dichiarata inagibile. Oltre alla stanza bruciata infatti anche il piano superiore è rimasto inagibile a causa del fumo. Adesso bisognerà aspettare almeno qualche giorno per riparare il danno e poter tornare ad usare normalmente la casa dopo aver messo in sicurezza tutti gli impianti.