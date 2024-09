video suggerito

In Spagna lo scandalo del contratto sessuale dei calciatori: c’è una sezione umiliante per le donne Nelle ultime ore i media iberici hanno alzato il velo su una presunta pratica che i giocatori metterebbero in atto a mo’ di tutela precauzionale. Quali sono le differenti sezioni del documento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il documento mostrato da Cuatro sul cosiddetto "contratto sessuale" adottato da alcuni calciatori.

La sezione più discutibile, che appare come un insulto per donne, fa riferimento al cosiddetto "stupro accidentale". Rientra nel "contratto sessuale" che in Spagna è venuto alla luce in seguito alle rivelazioni di Cuatro. Cos'è questo documento? Esiste davvero questa forma di tutela precauzionale che alcuni calciatori prenderebbero prima di spingersi un po' più in là di tenere effusioni con i loro partner? E soprattutto in cosa consiste? La questione ha preso piede contestualmente allo scandalo di presunti abusi che ha travolto il calciatore del Valencia, Rafa Mir. En la boca de todos (sulla bocca di tutti) è la sezione del canale d'informazione che alza il velo sul consenso formale che alcuni giocatori farebbero firmare in occasione di rapporti con altre persone.

La pratica diffusa anche in Spagna: si può usare anche un cellulare

Conferme di una pratica del genere arrivano da un uomo di campo. Si tratta di Miguel Ángel Galán, presidente di Cenafe (Centro Naazionale di formazione degli allenatori del calcio spagnolo), che, pur senza fare nomi, spiega di conoscere questa formula. "Mi è venuto in mente per un giocatore straniero – ha ammesso -. E ho l'impressione che sia adottato in altri paese e secondo un'altra legge". Possibile, sia pure con una formula differente, che questo tipo di contratto sia usato anche da calciatori che militano nei campionati iberici? Galán mantiene il più stretto riserbo ma lascia filtrare che qualcuno c'è. Non rivela l'identità ma si limita a dire che si tratta di "due giocatori della prima divisione, uno della terza" comprese diverse domande anche di tipo tecnico su "come possa essere riscosso il consenso in altri modi, anche servendosi dell'ausilio di un cellulare".

Le differenti sezioni del contratto: c'è anche quella sulla "violazione accidentale"

Com'è composto questo contratto? Dal quel che si è appreso, è diviso in sezioni. Quella preliminare consiste nell'identificazione (con nome e cognome) delle persone che provano un'attrazione reciproca e intendono darvi seguito oltre alla certezza di metodi contraccettivi. C'è ancora una parte che scende più nel dettaglio: consiste nel vidimare le caselle (a mo' di autorizzazione) che indicano quali sono le pratiche sessuali che saranno effettuate. Alla voce "altre pratiche", invece, sono indicate le cosiddette eccezioni specificate come extra-accordo ma successivamente sopraggiunte. La postilla più surreale, incredibile e umiliante per il sesso femminile è quella che prende in esame la "violazione accidentale", lo spingersi oltre "senza colpa e senza intenzione" che presenta molti lati oscuri.