In Juve-Inter replay stile videogioco, è la “virtual re-creation”: risultato imbarazzante

A cura di Vito Lamorte

Le attese non sono state tradite. C'è sempre enorme aspettativa quando si incontrano Juventus e Inter, lo stesso è accaduto anche per la finale di Coppa Italia 2021-2022. Il derby d'Italia è una di quelle partite che non finisce mai per storia, rivalità e qualità degli interpreti. Se il ritmo del match dello stadio Olimpico di Roma è buono e ha fatto da subito una buona impressione agli osservatori, c'è stata una situazione che ha destato un po' di perplessità tra gli spettatori a casa dell'ultimo atto del ‘torneo della coccarda'.

L'Inter è passata in vantaggio dopo 7′ con un bel gol di Nicolò Barella e subito dopo il solito replay è arrivata la riproposizione delle rete del centrocampista nerazzurro e della Nazionale Italiana sotto forma di videogame. Una novità assoluta per il nostro calcio, che sembra un tentativo di proporre qualcosa che si avvicini ad un videogioco per avvicinare le nuove generazioni, che per molti non si avvicinano più al calcio come prima.

Il risultato non è stato accolto molto bene perché, se volessimo essere pignoli, le consolle più in voga del momento sono anni luce avanti alla grafica proposta e l'ironia sui social per questa riproposizione a dir poco anacronistica è stata enorme. Nell'era del 4K le immagini dopo il gol del numero 23 nerazzurro hanno destato una certa ilarità: in tanti hanno ricordato il ‘Moviolone del Processo di Biscardi' mentre altri hanno fatto riferimento ai videogiochi degli anni '90.

Questa iniziativa era stata anticipata dalla Lega Calcio qualche giorno fa: "Sarà inoltre effettuata (con il partner tecnologico Hawk Eye) una sperimentazione della tecnologia cd. "Virtual Recreation" che consentirà all’utente finale di rivedere in riproposizione i replay di azioni di gara in realtà aumentata (come in un videogioco), includendo anche i dati statistici e di tracking evoluti combinati con il video".