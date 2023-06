In Francia sono sconvolti dal prezzo fissato dal Napoli per Osimhen: “La richiesta è delirante” La richiesta di De Laurentiis per Osimhen ha spiazzato il PSG e tutta la stampa francese: il costo del cartellino fa allontanare i parigini.

A cura di Ada Cotugno

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più richiesti dalle big europee. Con il Napoli è stato grande protagonista: in una sola straordinaria stagione ha regalato agli azzurro lo Scudetto chiudendo anche al primo posto nella classifica marcatori della Serie A.

Con Spalletti è cresciuto notevolmente e ha raggiunto risultati incredibili nonostante qualche giornata saltata a causa di un infortunio. Non stupisce quinti che Manchester United, Bayern Monaco e PSG abbiano già bussato alla sua porta per questo mercato estivo.

Aurelio De Laurentiis vuole tenersi stretto il suo attaccante, così da continuare il ciclo del Napoli anche con la gestione Rudi Garcia e non perdere pezzi importanti proprio sul più bello. Ma, se proprio dovrà essere addio, allora accadrà come sempre alle sue condizioni e senza nessuno sconto.

Secondo Le Parisien il presidente del Napoli ha richiesto 180 milioni di euro per Osimhen, una cifra elevatissima che arriva in risposta alla corte del PSG: chi vuole il nigeriano dovrà sborsare una cifra elevatissima, proibitiva anche per i club più ricchi al mondo.

D'altronde il patron azzurro lo aveva già chiarito in precedenza e ha rispettato quanto detto ai tifosi. In Francia però la notizia ha sconvolto tutti, a partire dal quotidiano parigino che scrive: "Difficile, a queste condizioni, immaginare che il Psg aderisca a questa delirante richiesta del Napoli".

Il prezzo del cartellino è stato giudicato delirante e con molta probabilità scoraggerà il PSG che potrebbe rinunciare alla mossa di mercato: una situazione simile era già successa un anno fa con gli 80 milioni per Milan Skriniar, preso poi a parametro zero alla scadenza di contratto con l'Inter.

Le Parisien ricorda che i due club hanno già fatto affari dieci anni fa, con il Napoli che ha ceduto ai francesi Lavezzi e Cavani complessivamente per 100 milioni di euro. Difficile però che l'asse Parigi-Napoli possa scaldarsi ancora, non a queste cifre.