In Brasile sono sicuri, Mourinho sarà il nuovo CT: la rivelazione spiazza tutti, anche in Portogallo Dopo l’accostamento al Portogallo, Mourinho viene accostato alla panchina di un’altra nazionale: il Brasile avrebbe individuato nello Special One il commissario tecnico per sostituire Tite.

A cura di Vito Lamorte

José Mourinho fa parlare anche quando non c'è. Lo Special One ha scontato le due giornate di squalifica e dalla prossima gara tornerà in panchina con la Roma ma su di lui c'è sempre grande attenzione anche per altre situazioni.

Nelle scorse settimane il tecnico di Setubal era stato accostato alla panchina della nazionale portoghese ma nelle ultime ore, in base ad alcune indiscrezioni, dovrebbe andare a Roberto Martinez: ci sarebbero stati anche degli incontri con la federazione ma l'attuale tecnico della Roma avrebbe esposto alcuni dubbi e incertezze in merito ad alcune situazioni, oltre al contratto in essere con i giallorossi.

Dopo le voci di un avvicinamento della federazione portoghese per proporgli la panchina della nazionale, l'ultima notizia che potrebbe preoccupare l'ambiente romanista arriva dal Brasile: la Confederação Brasileira de Futebol avrebbe individuato in Mourinho il commissario tecnico per sostituire Tite, che ha concluso il suo percorso dopo la Coppa del Mondo 2022.

Questa rivelazione l'ha fatta Carlos Alberto, ex calciatore, intervenuto al podcast Mundo GV: "Lo dico direttamente: forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente".

Il giocatore brasiliano è stato uno dei perni del Porto di Mourinho, che vinse quattro titoli fra cui la Champions League 2003/2004, e ha sganciato questa bomba che ha spiazzato tutti, anche in Portogallo dopo i contatti delle scorse settimane.

Non ci sono conferme in merito a questa dichiarazione, quindi inutile sbilanciarsi troppo su una indiscrezione ma sempre dal Brasile fanno sapere che Ronaldo il Fenomeno starebbe chiamando spesso il tecnico portoghese per convincerlo ad accettare la proposta.

Al momento tutto lascia pensare che Mourinho non accetterà, proprio come ha fatto con il Portogallo, ma non è da escludere che in un prossimo futuro non ci sia un'avventura del genere nelle corde dell'allenatore lusitano.