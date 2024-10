video suggerito

Immobile fa impazzire la Turchia a suon di gol, il presidente del Besiktas: “Naturalizziamolo” Ciro Immobile è il re del Besiktas, conquistato a suon di gol: sono ben 12 in 16 gare, 8 su otto in campionato. Col presidente Yucel stregato dall’attaccante ex Lazio: “Non preoccupatevi per lui… lo teniamo lontano dalla pensione” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ciro Immobile sta facendo impazzire letteralmente la Turchia. Da quando è approdato al Besiktas, decidendo per un cambio definitivo per la sua conclusione di carriera lontano dall'Italia, l'attaccante napoletano sta facendo sfracelli: 12 reti in 16 partite totali tra campionato e coppe. Una serie di prestazioni che stanno impressionando per continuità e qualità a tal punto che il presidente Huseyin Yucel ha lanciato l'ultima provocazione: "Fosse per me lo naturalizzerei subito turco".

L'entusiasmo del presidente del Besiktas, Yucel, per Immobile

Il Besiktas ci ha creduto e al momento sta vincendo la scommessa su ogni fronte: prendersi Ciro Immobile che aveva chiuso la sua avventura con la Lazio e preferiva non trovare alternative in Italia. La Turchia oggi si sta godendo la seconda vita dell'attaccante napoletano che a suon di gol sta deliziando i tifosi del club turco e non solo. Perché in prima linea ad elogiarlo c'è Huseyin Yucel, il presidente del Besiktas: "Vi porto il suo saluto – ha esordito durante il Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo, evento svoltosi a Palazzo Valntini a Roma. "Anche ieri abbiamo giocato e abbiamo vinto… Nessuno deve preoccuparsi per Ciro, lo controlliamo noi e non abbiamo alcuna intenzione di mandarlo presto in pensione. Da noi ha già fatto 12 gol, è un giocatore eccezionale e se fosse per me lo naturalizzerei turco".

Lo score impressionante di Immobile col Besiktas: 12 reti in 16 gare

"Non siamo usciti dall'albergo per tre giorni, perché stavamo concludendo l'accordo per Immobile" ha rivelato ancora il presidente del Besiktas, entusiasta del rendimento del bomber italiano che si è adattato subito alla sua nuova realtà turca. Bruciando le tappe e soprattutto regalando gol e punti ai propri tifosi. Oggi il Besiktas è 2° in Superlig anche e soprattutto per le reti di Ciro: 8 reti e titolo di attuale capocannoniere, in altrettante partite, segnando la metà dei gol dell'intera squadra. Ma guardando anche gli impegni di coppa, il bottino sale a 12 marcature in 16 presenze complessive.