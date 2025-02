video suggerito

Illusione ottica durante Fulham-Crystal Palace: Mateta appare dal nulla, nessuno ci capisce niente Il video dell’apparizione apparentemente dal nulla di Jean-Philippe Mateta durante Fulham-Crystal Palace è diventato un rompicapo social per milioni di tifosi: nessuno ci ha capito niente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Un'illusione ottica che diventa un mistero social che macina milioni di visualizzazioni e fa dire a chi commenta sotto il video: "L'ho guardato per almeno 5 minuti di fila e non ho la minima idea di cosa sia successo". Jean-Philippe Mateta è diventato un fenomeno in un attimo, non per i suoi gol, che pure quest'anno stanno dando una robusta mano al Crystal Palace, ma per la sua apparizione apparentemente dal nulla durante il match giocato dalla squadra di Glasner contro il Fulham, uno dei tanti derby londinesi. Il filmato in questione è diventato in breve tempo un rompicapo senza soluzione visibile ad occhio nudo.

Il Crystal Palace vince il derby col Fulham

Il 27enne attaccante francese ha finora realizzato 11 gol e 2 assist in 26 presenze in Premier League, trascinando il Palace a una tranquilla 13sima posizione in classifica, parecchio sopra la zona retrocessione. La vittoria per 2-0 a Craven Cottage ha visto ancora una volta lo zampino di Mateta, il cui contropiede a metà del secondo tempo – sul punteggio di 1-0 – ha innescato Daniel Munoz per la rete che ha scolpito il risultato finale.

Mateta appare dal nulla per festeggiare il gol di Munoz: l'illusione ottica diventa un rompicapo

È stato in quell'occasione che Mateta è diventato protagonista dell'illusione ottica: l'autore del gol è corso a esultare verso la bandierina, sotto il settore ospiti. Nel campo visivo mostrato dalla telecamera posta di fronte a lui non c'era nessun altro, poi all'improvviso dietro le gambe di Munoz si è materializzato il francese in scivolata, per festeggiare anch'egli il gol.

Vedere e rivedere la scena in effetti non aiuta: la velocità della corsa di Mateta, assieme al punto cieco alle spalle del nazionale colombiano e di una persona che passava davanti all'obiettivo, ha fatto sì che la vicenda appassionasse i tifosi sui social, con tanto di etichetta "teletrasportato" apposta al video.

Il buon umore era ovviamente tutto dalla parte dei sostenitori del Palace, che col successo in casa del Fulham possono festeggiare la prima volta in 119 anni in cui hanno vinto quattro partite consecutive in trasferta nella massima serie (Leicester, West Ham, Manchester United e appunto Fulham).