Il Vitesse ha -15 punti in classifica dopo la penalizzazione: possono retrocedere in terza serie Il Vitesse rischia la seconda retrocessione di fila in Olanda: gli hanno assegnato 21 punti di penalizzazione per problemi finanziari, ora è ultimo con un abisso di distacco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Arriva un'altra stangata clamorosa per il Vitesse che non ha trovato un secondo di pace nelle ultime due stagioni. Il club è stato retrocesso qualche mese fa nella seconda serie olandese a causa di alcuni problemi finanziari che hanno procurato alla società punti di penalizzazione e una punizione durissima come quella del passo indietro nella categoria inferiore.

E anche quest'anno la penalità è tornata puntuale proprio a causa delle stesse irregolarità che non sono state ancora sanate. Per questo motivo gli olandesi, che già faticavano in questa stagione, sono finiti all'ultimo posto in classifica dopo i 27 punti di penalizzazione inflitti: hanno -15 punti in tutto e una nuova retrocessione è praticamente dietro l'angolo.

La maxi stangata al Vitesse, 21 punti di penalizzazione

Il club non trova pace e l'ultima penalizzazione è la pietra tombale di tutta la stagione. È altamente improbabile che il Vitesse riesca a salvarsi, dato che dopo 16 giornate di campionato si trova all'ultimo posto in classifica con -15 punti: un saldo al passivo difficile da recuperare da qui a fine anno e che sancirebbe così la seconda retrocessione consecutiva dettata dai guai finanziari.

L'ultimo provvedimento è stato durissimo, con 21 punti di penalizzazione che si aggiungono ai 6 già assegnati qualche mese fa. Lo stesso Vitesse ne ha spiegato i motivi: "La penalità in punti è così strutturata: nove punti relativi all’obbligo di informazione della lettera di accompagnamento, sei punti per tardiva presentazione dei dati annuali 2022/23 e delle previsioni 2023/24, tre punti per i dati semestrali 2023/24 e tre punti per i dati annuali 2023/24 e le previsioni 2024/25".