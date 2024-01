Il video speciale del Tottenham per il debutto di Dragusin: il fratello non resiste e si emoziona Radu Dragusin fa il suo debutto col Tottenham contro il Manchester United e tutta la famiglia si emoziona. Gli Spurs omaggiano quel momento con un video in cui mostrano suo fratello Alex quasi in lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Radu Dragusin al Tottenham è stata una delle operazioni più importanti del calciomercato europeo. Il difensore rumeno si è infatti trasferito dal Genoa agli Spurs per una cifra pari a 25 milioni di euro più 6 di bonus. Rivelazione della Serie A, Dragusin piaceva anche a Napoli ma soprattutto al Bayern Monaco che si era spinto a fare un'asta con gli inglesi. Contratto fino al 2030 e maglia numero 6 per l'ex Juventus. Il giocatore ha fatto il suo debutto ieri nella sfida contro il Manchester United giocando soltanto gli ultimi 5 minuti.

Quanto bastano per strappare gli applausi dei propri tifosi curiosissimi di vedere in campo questo giocatore che ha portato il club londinesi a spingersi oltre spendendo una cifra importante. Proprio al termine della partita terminata con il punteggio di 2-2 il Tottenham decide di omaggiare Dragusin con un video. Il filmato appare proprio sui canali social ufficiale del club che mostrano l'interno di un bar in cui alcune persone stanno assistendo alla partita dalla tv: tra questi c'era anche il fratello di Dragusin, Alex, che non trattiene l'emozione.

Dragusin entra in campo nel finire della partita tra Manchester United e Tottenham. Un momento atteso dal giocatore, dal suo entourage e dalla famiglia che hanno assistito con grande attesa che arrivasse questo giorno. L'asta tra due big europee e il grande rifiuto addirittura al Bayern per vivere la sua crescita professionale in Premier, sono state tra le tante emozioni contrastanti di queste settimane. "Radu Dragusin fa il suo debutto negli Spurs. Un momento di orgoglio per Radu e suo fratello Alex!".

Questa la frase scelta dal Tottenham per rendere omaggio al suo difensore che adesso dovrà prendere solo confidenza con il calcio inglese. Alex ha le lacrime agli occhi mentre vede suo fratello scendere in campo all'Old Trafford. Il video è diventato immediatamente virale in Inghilterra e ha fatto intenerire tutti i tifosi degli Spurs. Prima della partita anche papà Dan in un'intervista ha raccontato la sua emozione: "Sono il padre più orgoglioso. Da giovanissimo voleva diventare il miglior difensore del mondo e sono sicuro che ce la farà".