Il video di Natale dell'Atletico Madrid spiega i valori del calcio: emoziona anche i tifosi del Real Un toccante video pubblicato dall'Atletico Madrid per Natale ha conquistato tutti i tifosi compresi quelli degli storici rivali del Real Madrid: il messaggio è fortissimo.

A cura di Michele Mazzeo

Come ogni anno a Natale tutti i club calcistici pubblicano sui propri profili social dei video per augurare buone feste ai propri tifosi e quest'anno, tra video ironici e sarcastici, è senza dubbio quello emozionante fatto dagli spagnoli dell'Atletico Madrid a prendersi la scena come miglior video di Natale. Un video con un messaggio fortissimo che, oltre i Colchoneros, ha conquistato i tifosi di tutte le squadre compresi quelli degli storici rivali del Real Madrid.

Già perché la toccante clip pubblicata sul proprio profilo di X da parte dell'Atletico Madrid rivisita proprio in una chiave molto particolare la rivalità con le Merengues ricordando quali sono i veri valori che devono spingere una persona, al di là della squadra per cui fa il tifo.

La storia raccontata nel video è quella di un tassista di Madrid che girando per le strade della capitale spagnola si accorge di un anziano signore, visibilmente spaesato, che girovagava solo in una strada deserta e si ferma per soccorrerlo. L'uomo, in evidente stato confusionale, fatica a rispondere alle domande del tassista che si offre di riaccompagnarlo a casa. Durante il viaggio però l'anziano signore sembra ritrovare la lucidità solo nel momento in cui si parla del suo amato Real Madrid e delle mitiche gesta della leggenda dei Blancos Alfredo Di Stefano a cui sono ancora fermi i suoi ricordi.

Il tassista vedendo la felicità dell'uomo nel parlare della sua squadra e del suo mito lo asseconda esaltando le gesta della "Saeta Rubia". Solo una volta accompagnato l'anziano tifoso del Real Madrid a casa si scopre la fede calcistica del tassista che ripone sullo specchietto retrovisore del suo taxi il gagliardetto dell'Atletico Madrid che aveva tolto e nascosto in precedenza nel momento in cui ha capito che parlare del Real Madrid avesse illuminato l'uomo soccorso per strada. Un video che esprime dunque un messaggio fortissimo sintetizzato poi dalla chiosa finale del club: "Prima dell'Atletico, ci sono i valori dell'Atletico".