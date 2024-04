video suggerito

Il Bayern Monaco prepara l’inferno rosso per il Real Madrid: “Venite tutti vestiti così” Il Bayern Monaco vuole sfruttare il fattore campo per avere un piccolo vantaggio sul Real Madrid in Champions: i giocatori rivolgono un appello a tutti i tifosi che saranno allo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Per il Bayern Monaco l'ultimo ostacolo prima della finale di Champions League è il peggiore di tutti. I bavaresi dovranno affrontare il Real Madrid nella doppia sfida delle semifinali, una squadra che ha fatto dell'Europa l'ambiente preferito dove muoversi. L'andata si giocherà in Germania e per questo i giocatori vogliono sfruttare al massimo il fattore campo per ottenere un piccolo vantaggio in vista del ritorno del Bernabeu che si preannuncia già infuocato.

La super sfida di Champions attirerà su di sé gli occhi del mondo intero e il Bayern non vuole commettere ancora passi falsi per rischiare di chiudere la stagione con zero titoli dopo tanti anni, dato che il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha spezzato la loro egemonia in Bundesliga. Per una serata così importante il club ha deciso di sfruttare le immagini dei giocatori e di Thomas Tuchel per lanciare un appello ai tifosi che dovranno essere davvero il dodicesimo uomo in campo.

L'obiettivo è quello di accendere l'Allianz Arena, di trasformarla in un vero inferno rosso inospitale per i campioni del Real Madrid. Far tremare le ginocchia ai Blancos non sarà una missione facile ma i bavaresi hanno un piano in mente: attraverso un video diffuso sui canali social hanno chiamato a raccolta il tifo, chiedendo a tutti gli spettatori che saranno presenti allo stadio di vestirsi interamente di rosso.

Il primo a esporsi è il capitano Manuel Neuer che lancia il grido di battaglia: "Venite tutti vestiti di rosso contro il Real Madrid". È seguito dai suoi compagni di squadra che si caricano prima della partita chiedendo a gran voce il sostegno di tutti in una partita importantissima. A chiudere il video è Tuchel che spera di poter riabilitare la sua stagione portando a casa un trofeo importante prima di lasciare il club, tra mille controversie e polemiche: "Tutti in piedi e a tutto gas!"