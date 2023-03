Il video dell’errore di Lautaro Martinez è incredibile: è solo a un passo dalla porta vuota L’Argentina stanotte ha battuto Curaçao per 7-0 in amichevole: alla festa hanno partecipato tutti tranne l’interista Lautaro Martinez, che ha sbagliato un gol incredibile a porta vuota.

A cura di Paolo Fiorenza

Secondo bagno di folla in patria per l'Argentina campione del mondo: nella notte è andata in scena a Santiago del Estero l'amichevole contro Curaçao, isola caraibica che non ha opposto alcuna resistenza unendosi a suo modo alla festa. La squadra di Scaloni si è imposta di goleada per 7-0, con Leo Messi a deliziare il pubblico con una bellissima tripletta e Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Angel Di Maria e Gonzalo Montiel (l'uomo dell'ultimo rigore alla Francia in Qatar) a completare il tabellino.

Il risultato è ovviamente passato in secondo piano, visto che il match era l'occasione per celebrare il trionfo ai Mondiali davanti ad uno stadio gremito, esattamente come era avvenuto cinque giorni fa contro Panama (2-0 in quel caso). Tutti hanno cercato di partecipare al banchetto contro Curaçao, ma qualcuno è rimasto a bocca asciutta in maniera clamorosa: Lautaro Martinez.

Il 25enne attaccante dell'Inter, che quest'anno ha messo a segno 17 gol e 7 assist in 38 partite stagionali con la maglia nerazzurra, ha avuto infatti un'occasione incredibile per iscriversi al tabellino dopo appena due minuti di partita. Messi si è involato sulla destra, ha eluso il tentativo di ostacolarlo di un avversario e ha appoggiato un pallone al centro che andava solo spinto nella porta vuota. Lautaro era lì a un passo dalla linea, col portiere ormai battuto. Forse non gli è parso vero di poter segnare anche ad occhi chiusi o bendato, fatto sta che il giocatore di Bahia Blanca si è impappinato e ha ciccato la sfera, che addirittura è tornata indietro.

Un errore davvero inimmaginabile, che certifica il momento difficile di Lautaro con la maglia dell'Argentina: con quella contro Curaçao sale infatti a nove il numero di partite consecutive in cui non va segno. Un digiuno in linea con quanto avvenuto ai Mondiali, quando Lautaro era partito titolare nel primo match perso contro l'Arabia Saudita e poi era diventato panchinaro per tutto il prosieguo del torneo a favore di Julian Alvarez. Il suo bottino con la nazionale resta dunque fermo a 21 reti in 48 partite.