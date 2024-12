video suggerito

Il video del figlio di Kakà, somiglianza spaventosa col papà: ma rischia di non giocare mai a calcio Un video mostra l’impressionante somiglianza tra Luca Celico Leite e il padre Ricardo Kakà. La sua strada nel calcio è tutt’altro che scontata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Luca Celico Leite è il figlio di Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio conosciuto solamente come Kakà. Nelle ultime ore il primogenito dell'ex stella del calcio brasiliano che ha vestito la maglia di Milan e Real Madrid, ha conquistato una certa popolarità sui social dove è circolato un video relativo ad un suo provino. A 16 anni Kakà junior, che non ha una squadra, ha mostrato una somiglianza impressionante nelle movenze con il papà.

Il video del figlio di Kakà, somiglianza impressionante con il papà

Guardando giocare Luca, sembra di rivedere proprio Kakà. Il figlio del campione premiato con il Pallone d'Oro nel 2007 ha un'andatura praticamente identica a quella di suo padre. Durante le azioni di gioco immortalate nel contenuto si può vedere come cerchi sempre l'iniziativa palla al piede, provando sempre poi ad accelerare cercando il dribbling. La postura anche nel momento del passaggio ai compagni è identica a quella di suo padre che richiama anche fisicamente e dal punto di vista del look.

Dove gioca oggi il figlio di Kakà, Luca Celico Leite

A quanto pare il classe 2008, che in passato ha seguito un po' le orme del genitore vestendo le maglie delle giovanili di San Paolo e Real Madrid, al momento non ha una squadra. Una situazione che comunque è indicativa delle sue potenzialità e anche della sua voglia di provare a sfondare nel mondo del calcio. Difficile dire dunque se seguirà il percorso paterno o vivrà il pallone come un hobby. Quello che è certo è che a prescindere da come andranno per lui le cose e da quale strada sceglierà, sportiva o meno, la somiglianza anche nel suo modo di stare in campo con il celebre papà è notevole.

Luca Celico Leite è nato a giugno 2008, primogenito di Ricardo Kakà e della sua ex moglie Caroline Celico. Il ragazzo che porta sia il cognome del papà che quello della mamma, ha una sorella Isabella nata nel 2011. Fino al 2015, Luca ha sempre seguito il papà durante la sua carriera calcistica e infatti ha vestito le maglie delle giovanili di San Paolo e Real Madrid poi però la sua carriera si è interrotta. Luca dal canto suo coltiva molti interessi, oltre allo sport.