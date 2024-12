Il video del canto di Natale del Bayern diventa virale per il comportamento surreale di Olise Il video di Natale del Bayern con i giocatori che cantano Jingle Bells è diventato virale per l’espressione in particolare di Olise, assolutamente non a suo agio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Anche il Bayern Monaco si è unito al gruppo dei club che ha deciso di produrre contenuti celebrativi per il Natale. In un video caricato sui social si può vedere tutta la squadra bavarese alle prese con il canto di Jingle Bells. Momenti di gioia e festa, ma non per tutti: le espressioni di Michael Olise infatti sono diventate virali e hanno catalizzato l'attenzione.

Olise di ghiaccio durante il coro di Natale del Bayern Monaco

Il talentuoso classe 2001 che ha iniziato la sua avventura in Baviera alla grande, non sembra essere particolarmente entusiasta di partecipare a questa iniziativa. Nelle immagini si può notare come tutti più o meno si lascino prendere dalla magia natalizia. Dopo un po' di imbarazzo iniziale, con il passare dei secondi ecco che arriva maggiore partecipazione al coro, con qualcuno anche che è andato oltre le righe.

Muller trascinatore, ridono tutti tranne Olise

Il senatore Muller per esempio si è scatenato alla luce della sua esperienza e ha prodotto qualche nota urlata, scatenando l'ilarità dei compagni. Grandi sorrisi ma non per Olise che ha "indossato" una vera e propria maschera. Nessuna partecipazione a Jingle Bells e espressione serena ma non gioiosa quella del calciatore arrivato al Bayern per 50 milioni di euro. Un po' di timidezza per lui, oppure la volontà di non lasciarsi andare troppo? Difficile dirlo anche se il suo comportamento è diventato virale.

Ci sono stati anche altri giocatori che inizialmente non sembravano a proprio agio, come Coman o Upamecano ma poi con il passare dei minuti anche loro si sono sciolti a suon di risate. E i tifosi non si sono lasciati sfuggire il comportamento di Olise sottolinenando la sua serietà. Poco male per chi comunque se lo sta godendo soprattutto per le sue prestazioni incoraggianti impreziosite da 9 gol e 9 assist. Non male come impatto nel top club di Germania.