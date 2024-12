Il viaggio di Nakamura a Parma: l’ex Reggina torna in Italia solo per osservare Pecchia da vicino

video suggerito

Shunsuke Nakamura si è fatto conoscere nel calcio italiano e nel mondo della Serie A tra il 2002 e il 2005 dopo essere approdato alla Reggina. Le sue punizioni e le sue giocate da vero fantasista entusiasmarono il popolo del Granillo estasiato di fronte alla sua tecnica. Il giapponese ha poi intrapreso altre esperienze calcistiche prima di appendere le scarpette al chiodo e iniziare un nuovo percorso nella sua carriera: quello per diventare allenatore. E per conoscere al meglio ogni segreto di questo lavoro, Nakamura ha scelto Parma e Fabio Pecchia.

Il giapponese si è stabilito a Collecchio come ospite per osservare il lavoro dell’allenatore gialloblu e del suo staff, che ben conoscono il campionato giapponese avendo, nella stagione 2018-2019, guidato l’Avispa Fukuoka, squadra dell’omonima città (dello staff attuale erano con Pecchia, il preparatore atletico Marco Antonio Ferrone e l’allenatore dei portieri Valerio Visconti). Si tratta dunque di una tappa del suo stage di aggiornamento del corso allenatori che, l’ex calciatore della Reggina sta seguendo in Giappone.

Nakamura sta dunque intraprendendo un percorso che lo sta portando a immergersi anche nel mondo della gestione tecnica di una squadra europea, con l’obiettivo di arricchire il proprio bagaglio professionale. Due settimane di full immersion no stop per Nakamura che ha trascorso il periodo di aggiornamento al Mutti Training Center di Collecchio per guardare da vicino il Parma e un obiettivo preciso: tentare di carpire i segreti del lavoro dell’allenatore. L’ex centrocampista si è confrontato quotidianamente sia con Pecchia che con tutto lo staff.

Le parole di Nakamura dopo la sua visita agli allenamenti del Parma

Il Parma attraverso il suo sito ufficiale ha riportato anche le parole di Nakamura: “Pecchia conosce bene il calcio giapponese avendo allenato in carriera anche l’Avispa Fukuoka. Durante il mio periodo qui a Collecchio, sia con lui che con lo staff tecnico, ci sono stati dialoghi continui per capire metodi di allenamento, la tattica, le strategie, la tipologia di allenamento e tutta l’organizzazione del Parma. Ringrazio veramente la società, e soprattutto Pecchia, che ha dimostrato grande disponibilità. Gli ho fatto tante domande e lui mi ha dato tutte le risposte che volevo. Questa cosa mi ha aiutato tanto a capire. E questo non lo dimenticherò”