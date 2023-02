Il Verona continua nella rincorsa salvezza: Salernitana ko e in crisi, decide Ngonge Il Verona batte 1-0 la Salernitana nello scontro salvezza e fa un ulteriore salto in classifica, la zona salvezza si avvicina. Si complicano i piani dei campani.

A cura di Marco Beltrami

Ancora punti preziosi per il Verona, ancora una sconfitta per la Salernitana. Al Bentegodi vittoria importante per i gialloblu nello scontro-salvezza contro i granata. 1-0 in virtù di un gol nel primo tempo di Ngonge, e nuovo salto in classifica per la compagine allenata da Zaffaroni e Bocchetti, che ha ottenuto 8 punti nelle ultime quattro uscite. Continua pericolosamente a scendere invece la Salernitana di Nicola alla quarta sconfitta nelle ultime cinque.

Il Verona sin da subito ha confermato di vivere un buon momento di forma. Ottimo l'approccio della squadra di casa che dopo aver collezionato due occasioni con Duda e Gaich, ha sbloccato il match con Ngonge, al secondo gol consecutivo, abile a sfruttare un perfetto assist di Lazovic. Solo nel finale gli ospiti sono riusciti a mettere apprensione al reparto arretrato gialloblu con un diagonale uscito di poco.

Le cose non sono cambiate poi nei secondi 45′, merito di un Hellas sempre sul pezzo. Eppure Nicola ha provato a cambiare le cose gettando nella mischia Piatek, Sambia e Coulibaly, senza però avere risposte degne di nota. Difficoltà enormi in fase di costruzione dei campani, che hanno dovuto fare i conti con la costante pressione scaligera. Intorno al 70′ un intervento di Pirola su Doig è stato sanzionato con il rigore da Doveri, che ha poi fatto dietrofront dopo il ricorso al VAR. Non è un caso che una chance per la Salernitana sia arrivata su calcio piazzato, da distanza siderale, con Dia.

Troppo poco insomma per una formazione che deve salvarsi, e che nel finale non è riuscita ad approfittare della stanchezza della formazione del tandem Zaffaroni-Bocchetti. Le palle gol più importanti sono arrivate proprio a ridosso del recupero quando Piatek è stato ipnotizzato da un super Montipò e Dia ha tentato il tiro a giro senza fortuna. Successo prezioso per il Verona, che nelle ultime 4 partite ha collezionato due vittorie e altrettanti pareggi, e ora è a meno due dal quartultimo posto occupato dallo Spezia. Dovrà fare molta attenzione la Salernitana che ha gettato alle ortiche un vantaggio importante sulla zona retrocessione che ora dista solo quattro punti. Vietato sbagliare per Nicola.