video suggerito

Il VAR scatena il caos anche nel derby di Madrid, furia Ancelotti: “La gente questo non lo capisce” Il Real Madrid protesta contro la decisione di arbitro e VAR che hanno assegnato rigore all’Atletico nel derby di ieri in Liga. Ancelotti furioso in sala stampa: “La gente, del calcio, non capisce questo”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol di Mbappé evita al Real Madrid la sconfitta nel derby contro l'Atletico. Al Santiago Bernabeu finisce 1-1 ma il VAR diventa protagonista proprio a seguito della rete del vantaggio segnata dai Colchoneros. Gli ospiti passano per primi grazie al rigore a cucchiaio realizzato da Jualian Alvarez. Un tiro dagli undici metri che si porta dietro una coda di polemiche per via della decisione dell'arbitro. Carlo Ancelotti si infuria in campo mettendosi le mani sul volto e poi in sala stampa a fine partita evita di parlarne ma con una frase soltanto cerca di far capire il proprio concetto.

"La gente, del calcio, non capisce questo". Il riferimento è proprio alla scelta del direttore di gara, César Soto Grado, di assegnare il penalty all'Atletico dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR. "Il VAR è colui che ha fischiato il penalty. E lo ha fatto dopo che l'arbitro aveva visto molto bene il gioco e lo aveva valutato in campo". Ancelotti non si spiega perché sia il VAR a prendere decisione e non il direttore di gara in campo. Tutto è nato nel primo tempo quando Aurélien Tchouaméni ha calpestato Lino al 32° minuto dopo un tocco appena percepito dal pubblico.

L'azione è nata da un cross di Javi Galán da sinistra sul quale non sono arrivati ​​né il difensore del Real Madrid né l'ala dell'Atlético. Tchouameni voleva chiaramente anticipare il giocatore ma era in ritardo. La palla però attraversa l'area di rigore e solo dopo che la sfera era abbastanza lontana il centrale del Real colpisce appena il piede di Lino con un pestone non riuscendo a fermare la propria corsa. L'azione prosegue e l'Atletico chiude con un tiro alto. Ma è in quel momento che il VAR richiama il direttore di gara dopo aver visto quell'intervento.

Leggi anche La polemica plateale di Ancelotti per il rigore concesso dal VAR all'Atletico: non crede ai suoi occhi

Il contatto che ha portato l'arbitro ad assegnare calcio di rigore.

La polemica di Ancelotti dopo il rigore concesso all'Atletico Madrid

L'arbitro Soto Grado si avvicina al monitor tra lo stupore generale proprio perché nessuno aveva capito cosa fosse accaduto in quell'azione. Sta di fatto che, nonostante le innumerevoli proteste della panchina del Real, l'Atletico beneficia di un calcio di rigore che Alvarez trasforma sorprendendo Courtois con il classico ‘cucchiaio' alla Totti. "Non voglio entrare in un'altra controversia" ha concluso Ancelotti a riguardo in sala stampa sottolineando come debba essere l'arbitro a prendere le decisioni. Mbappé poi con il suo gol chiude il derby sul punteggio di 1-1.