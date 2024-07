video suggerito

Il trucco insolito del portiere del Canada ai rigori con l’Uruguay: è la mossa della disperazione L’episodio avvenuto in Copa America durante i tiri dal dischetto per la finale del 3° posto. Dayne St. Clair ruba la borraccia del portiere Rochet, legge gli appunti annotati e viene ammonito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Uruguay ha battuto il Canada ai rigori e vinto la finale di consolazione per il terzo posto in Copa America. Durante l'esecuzione dei tiri dal dischetto si è verificato qualcosa che non è mai accaduto finora. Dayne St. Clair, estremo difensore dei nord-americani, ha provato a innervosire il collega avversario, Sergio Rochet, rendendosi protagonista di un gesto tanto sfacciato quanto bizzarro e per il quale s'è preso un cartellino giallo.

Il portiere del Canada ruba il foglietto dell'avversario e lo sbircia

Cosa ha fatto? Ha preso l'asciugamano e la borraccia dell'estremo difensore sudamericano ed è andato a nasconderla dietro a uno dei tabelloni pubblicitari sistemati alle spalle della porta dove venivano eseguiti i tiri dagli undici metri. È la nuova frontiera delle tattiche e dei trucchetti messi in atto per disturbare, impressionare, spezzare la concentrazione a proprio beneficio. A volte riesce, a volte no. Al portiere canadese è andata malissimo anche per la brutta figura fatta e per quell'ammonizione a causa della quale ha rischiato grosso.

St. Clair, però, non si è accontentato di celare la bottiglia di Rochet: ha provato a carpire anche le indicazioni che il rivale uruguagio aveva annotato sul foglietto incollato alla confezione. Una sorta di pro-memoria, divenuto molto comune da un po' di tempo. questa parte, sul modo in cui i calciatori del Canada battono i rigori.

Borraccia e asciugamano dietro i tabelloni pubblicitari

L'episodio è avvenuto in occasione del terzo tiro al dischetto della serie. A un certo punto l'inquadratura delle telecamere ha staccato su quanto stava avvenendo a fondo campo: s'è visto il portiere dell'Uruguay abbandonare i pali e correre verso la linea laterale assieme al direttore di gara: St. Clair, subissato dai fischi del pubblico che aveva capito cosa stava combinando, sembrava aver letto e poi nascosto il foglietto nei pressi dei cartelloni pubblicitari.

Un membro dello staff della nazionale uruguaiana ha messo fine a quell'insolito siparietto, s'è fatto restituire il ‘maltolto' dall'estremo difensore canadese che nel frattempo era stato sanzionato dall'arbitro per quell'atto di scorrettezza.

Cosa c'è scritto sulla borraccia, il trucco usato dai portieri sui rigori

Gli appunti che spesso i portieri portano in campo è entrato a far parte dell'abc per cercare di neutralizzare i rigori avversari. Eventuale traiettoria del tiro e tendenza degli avversari a calciarli in una certa maniera rientrano nel vademecum da consultare anche a match in corso, soprattutto in situazioni estremamente delicate come la sequenza decisiva dopo i supplementari.

L'ultimo in ordine di tempo a finire sotto i riflettori per una cosa del genere è stato Jordan Pickford dell'Inghilterra, diventato virale dopo aver parato il rigore dello svizzero Manuel Akanji (di cui già conosceva tutto e lo aveva scritto sulla borraccia).